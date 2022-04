Opravy Barrandovského mostu začnou v pondělí 16. května. První fáze prací potrvá přes sto dní

Jako první začne v polovině května oprava jižní mostovky a zároveň s tím bude vyměněna rampa ze Strakonické. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách a provoz bude částečně omezen i na mostě.

Most je součástí městského okruhu a denně jej přejede asi 140 000 aut. Práce jsou proto rozloženy do několika let a dopravní omezení bude platit vždy jen část roku. První část soumostí byla otevřena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletně opraven. Loni byla opravena spodní část včetně pilířů, kdy si práce nevyžádaly omezení na mostě.

„V noci na sobotu 14. května se začnou vyznačovat objízdné trasy a omezení na mostě. To by mělo trvat asi dva dny a od pondělí 16. května již začnou samotné práce. Původní délku letošních oprav se nám podařilo výrazně zkrátit,“ řekl Scheinherr. Původně podle něj byly letošní práce plánovány na 180 dní.

Objízdné trasy

Do zahájení oprav skončí práce na rozšíření Strakonické a sjízdné rampy z mostu na Modřanskou, hotova bude rekonstrukce i Modřanské ulice a dostavěna bude rampa u Lihovaru, kterou řidiči využijí při cestě ze Strakonické na Barrandovský most. Rozšířen již byl most Závodu míru na Zbraslavi. „V posledních dvou letech pak byly rovněž opraveny všechny objízdné trasy,“ dodal Scheinherr.

Řidiči, kteří pojedou ze Strakonické například na východní okraj Prahy, by měli využít vnější okruh. Rampa u Lihovaru bude sloužit zejména pro řidiče jedoucí do Krče a nejbližšího okolí. V souvislosti s otáčením na Lihovaru bude snížen počet pruhů na Strakonické ve směru z centra ze dvou na jeden.

Dočasně bude otevřen sjezd z Pražského okruhu do Libušské ulice, který je již od vzniku okruhu uzavřen. To má ulevit Modřanské. Sjezd ale bude otevřen pouze po dobu oprav, poté bude opět neprůjezdný. Na samotném Barrandovském mostě pak bude z nynějších čtyř pruhů v každém směru uzavřen provoz vždy po jednom.

Změny se dotknout i MHD. Podle dřívějšího vyjádření Technické správy komunikací (TSK) budou posíleny tramvajové linky 2 a 21 a zvýší se průjezdnost tramvají na Zlíchově či Palackého mostě. Upraveny budou linky autobusů 125, 170 nebo 196. Preference MHD bude zlepšena v ulicích Československého exilu, Vrbově, Jeremenkově nebo Ke Krči.