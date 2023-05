První den oprav Barrandovského mostu komplikuje déšť. ‚Všem doporučuji, aby využívali MHD,‘ říká Hřib

Řidičům a cestujícím v Praze a okolí od pondělního rána opět komplikuje cestu rekonstrukce Barrandovského mostu. Ten je vůbec nejvytíženější dopravní stavbou v České republice. Denně tudy projede víc než 140 tisíc aut. Práce první den dalšího kola oprav komplikuje déšť i zvýšený provoz. „Myslím, že se všechno stihne do konce letošních prázdnin,“ tvrdil na Radiožurnálu náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Rozhovor Praha 9:58 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Práce na rekonstrukci Barrandovského mostu (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Objevily se první den nějaké komplikace?

Momentálně je v Praze ráno a prší, což je historicky situace, kdy je doprava v Praze na maximu. To jsme si bohužel vybrat nemohli. I s přihlédnutím k tomu se však doprava hýbe, nikde nedochází k tomu, že by úplně stála. Pochopitelně však na příjezdných komunikacích před tím, než dochází na Barrandovském mostě k zúžením, doprava houstne.

A povedlo se v Praze zkoordinovat rekonstrukci mostu s dalšími opravami? Třeba oprava silnice ve Zlíchovském tunelu se protáhla ještě do příštího víkendu.

Snaha byla dokončit vše před 15. květnem. U většiny akcí se to povedlo. Co týče Zlíchovského tunelu, v tuto chvíli nepředstavuje zásadní problém. Momentálně dochází k regulaci na úrovni tunelů tak, aby do nich jelo méně aut. Co se týče koordinací, podařilo se, aby naplánované opravy byly dokončeny tehdy, kdy mají.

Pokud ale dochází k regulaci do tunelů, auta se hromadí někde jinde…

Přesně tak. Jak říkám, je to dáno tím, že je pondělí ráno, prší. Nastává efekt takzvaného plechového deštníku, kdy v Praze máte problém sehnat i taxík, když začne takhle pršet. Větru a dešti ale neporučíme a je nutné se s tím vypořádat. Doporučuji proto všem, aby se pokud možno oblasti Barrandovského mostu vyhnuli.

Pokud je to nezbytné, aby využili cestu mimo špičku. Eventuálně lze využít posílené linky MHD, které mají nově i další preferenční opatření, takže lze garantovat dobu cesty. A pokud už jedete, využívejte GPS navigaci i na známých trasách, protože doprava se postupně může měnit.

Závislost na počasí

Letošní opravy mají trvat do půlky srpna. Loňské měly skončit 2. září, ale termín se několikrát posouval, nakonec práce skončily v půlce října. Nehrozí teď, že se práce také zdrží? Jak by Praha v tom případě postupovala?

Stát se může ledacos, protože jde o rekonstrukci a při rekonstrukci vždy můžete narazit na nějaké překvapení. Máme rezervu asi polovinu měsíce od plánového ukončení do konce srpna. Myslím si tedy, že se všechno stihne do konce letošních prázdnin.

Jsou to ale stavební práce, takže jsme závislí na počasí. Pokud by mělo třeba celé prázdniny propršet, pochopitelně to vliv mít bude.

Most je také důležitou spojnicí pro spoje MHD. Jaký vliv to bude mít na cestující v Praze v městské hromadné dopravě?

Spoje MHD jsou posíleny, jedná se například o linku 21 nebo třeba o rozdělení linky 125, takže nám po Barrandovském mostě jezdí ve skutečnosti X125. Došlo také k některým novým přidáním preferenčních opatření, jako například na Jeremenkově nebo na Modřanské.

Navíc se v rámci přípravy na první etapu dělaly i další věci, jako např. přidání pruhu na Strakonické. Ten se přidával z evropských dotací a je na něm preferenční opatření, jde tedy o vyhrazený jízdní pruh pro autobusy. Městská hromadná doprava v Praze je tedy na rekonstrukci Barrandovského mostu připravena a já všem doporučuji, aby ji využívali.