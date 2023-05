Barrandovský most se opět rekonstruuje. Řidiči musí ve špičkách počítat až se čtvrthodinových zpožděním

Na pražském Barrandovském mostě začne v pondělí další etapa oprav. Některá omezení provozu už na místě platí, uzavřená je nájezdová rampa z ulice K Barrandovu. Řidiči místo musí objíždět přes Pražský okruh a Strakonickou ulici. V úsecích se ale můžou zejména v ranní a podvečerní špičce tvořit zhruba patnáctiminutové kolony. Další omezení by tam ale řidiče potkat neměly, tvrdí Jozef Sinčák, ředitel pražské Technické správy komunikací (TSK). Praha 18:04 14. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktuální fáze rekonstrukce je v pořadí druhá ze čtyř. Podle ředitele TSK jde svým rozsahem o etapu největší, jelikož omezuje nejvytíženější rampu (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Řidiči se mohou vyhnout kolonám na Barrandovském mostě především díky Pražskému okruhu. Přes něj se mohou dostat na Strakonickou ulici a poté pokračovat do centra, nebo najet na Barrandovský most. Objízdné trasy by podle Sinčáka měly nápor vydržet.

„Celý podzim i jaro letošního roku jsme věnovali tomu, že jsme odstraňovali případné nedostatky a vady na komunikacích, které tvoří tu páteří objízdnou síť,“ vysvětluje ředitel TSK. Tím by se mělo předejít dodatečným dopravním komplikacím.

Barrandovský most: Rekonstrukce (omezení během 2. etapy) | Zdroj: TSK Praha

Kolonám se ale nevyhnou řidiči na mostě, a to zejména v ranních a večerních hodinách. Sinčák zdržení v dopravních špičkách odhaduje na 10 až 15 minut. Dodává ale, že si řidiči mohou počkat i déle. „Stačí, když bude deštivé počasí, a rázem se čekací doby prodlouží,“ upozorňuje.

Aktuální fáze rekonstrukce je v pořadí druhá ze čtyř. Podle ředitele TSK jde svým rozsahem o etapu největší, jelikož omezuje nejvytíženější rampu.

„Budeme odstraňovat povrchové vrstvy vozovky, svodidla, římsy a opravovat izolaci. Následně v útrobách mostu dojde k instalaci dodatečných kabelů, které mají zajistit nové přepětí mostu,“ popisuje. Tato část je totiž v současné době nejvíce poškozená.

Aktuální fáze oprav potrvá do konce srpna letošního roku. Sinčák ale doufá, že by rekonstrukce mohla skončit i o pár dnů dříve.

„Udělali jsme doplňkové průzkumy a vrty, v nichž jsme vyhodnotili stav povrchu, který nás třeba před rokem překvapil. Nyní jsme na to připraveni,“ uzavírá optimisticky.

II. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu bude zahájena v pondělí 15. května. Řidiči nicméně musí počítat s postupným omezováním dopravy již o tomto víkendu - od soboty 13. května, které bude trvat dva dny. Podrobné informace na: https://t.co/I3zVPNP6kP pic.twitter.com/HQ03iMXIfe — TSK Praha (@TSKPraha) May 11, 2023