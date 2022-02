OBRAZEM: Oprava Barrandovského mostu má začít v květnu. Zavře se jeden pruh v každém směru

Barrandovský most je z 80. let, čemuž odpovídá i jeho technický stav. Není rizikový, ale běžně se u takových staveb rekonstrukce provádí třeba po dvaceti letech.

Most tedy přesluhuje a přitom je to předpjatá konstrukce, tedy technologie, která na sebe od pádu mostu v italském Janově v roce 2018 poutá pozornost.

Předpjatá ocelová lana, která jsou pro most zásadní, jsou totiž nejen při zatékání náchylná k poškození, a právě to se děje na Barrandovském mostě.

„Během diagnostiky, která v posledních letech probíhala velmi podrobně, jsme na několika místech objevili, že lana jsou zkorodovaná. Proto je bezpodmínečně nutné, abychom přistoupili k rekonstrukci,“ řekl pro Radiožurnál náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Výsledky diagnostiky podle něj ukázaly, že úroveň poškození ocelových lan není taková, aby bylo nutné most uzavřít. Oprava je ale nutná.

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě při prohlídce útrob Barrandovského mostu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Barrandovský most je pro provoz v hlavním městě zásadní. Dělníci sice budou muset při opravách výrazně omezit dopravu, kompletní uzavírku ale neplánují.

„Tři jízdní pruhy pro oba dva směry zůstanou průjezdné. To znamená, že budou dva pruhy v jednom směru, dva pruhy v druhém směru rovné plus ještě připojovací pruhy. To znamená v režimu tři plus tři. Dopravu nikdy po dobu rekonstrukce neomezíme tak, že bychom Barrandovský most uzavřeli,“ ujistila mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Jako první by ještě letos měli dělníci začít s vybudováním nové nájezdové rampy ze Strakonické ulice. Už loni silničáři pracovali na řadě míst ve městě právě proto, aby byly připravené objízdné trasy.

Novináři mohli nahlédnout do stísněných prostor Barrandovského mostu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přesný harmonogram a dopravní omezení i vyznačení jízdních tras oznámí město v dalších týdnech. Konkrétně to teď není možné říct i proto, že Technická správa komunikací vyhodnocuje nabídky firem, které by měly rekonstrukci provést. A s tím samozřejmě souvisí i podrobný plán.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. V roce 2020 byla otevřena nová lávka z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most, jejichž opravu Technická správa komunikací připravuje. V případě Libeňského mostu již vybrala dodavatele a práce by měly začít letos. Rekonstrukci vyžaduje také Palackého most.