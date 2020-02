Oprava Barrandovského mostu v Praze vyjde na 600 milionů korun, kompletní uzavírka se nechystá

Oprava pražského Barrandovského mostu vyjde na 600 milionů korun. Na jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). První fáze oprav potrvá od letošního června do listopadu 2021 a vyjde na 70 milionů. Kompletní oprava skončí v roce 2025. Most je ve špatném stavu, zatéká do jeho konstrukce a je třeba opravit povrch i konstrukci. Vybudován byl v letech 1978–1988, denně po něm projede 144 000 aut.

Praha 16:53 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít