Rychlost v tunelu Blanka se sníží na 50 kilometrů za hodinu, důvodem je oprava Barrandovského mostu

Při opravě Barrandovského mostu bude v tunelu Blanka průběžně snižována nejvyšší povolená rychlost ze současných 70 na 50 kilometrů v hodině. Dopravní inženýři budou operativně regulovat rychlost také na dalších částech městského okruhu. Důvodem je zajistit plynulost dopravy. Uvedl to v pátek náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Martin Pípa.

Změna rychlosti by měla být zavedena především přes den, kdy je doprava nejsilnější. Zároveň by změny měly být plynulé a neměly by být náhlé. Přesný postup určí data o dopravě.

PID

@PIDoficialni Barrandovský most, který patří mezi nejrozsáhlejší mostní díla v Praze a okolí, se letos dočká kompletní rekonstrukce. Přípravné práce rekonstrukce zahájili inženýři v @TSK Praha již před několika lety a aktuálně probíhá výběr zhotovitele stavby. 4 49

„V průběhu rekonstrukce budeme měřit dopravu a tomu budeme přizpůsobovat řízení dopravy,“ řekl Pípa. Při snížené rychlosti je podle něj provoz plynulejší a projede tunelem víc aut.

TSK a vedení města v uplynulých týdnech řekly, že rychlost bude snížena na mostě, kdy bude v každém směru snížen počet pruhů ze čtyř na tři. Zda bude upravena rychlost rovněž na dalších částech městského okruhu, bude záležet na konkrétním vývoji dopravy.

„Kdekoliv máme možnost měnit elektronické značky, tak s nimi budeme pracovat tam, kde to bude potřeba,“ řekl Pípa.

110 dní oprav

TSK nyní hledá dodavatele softwaru, který bude schopen spočítat dopravu i ve větší vzdálenosti od tunelu Blanka. V současné době je to možné pouze omezeně na dvě až tři na tunel navazující křižovatky.

Systém bude rovněž umět vyhodnotit relevanci dat. „Existuje mnoho detektorů, které poskytují data, avšak každý z nich pracuje na jiném principu a může se stát, že jdou dokonce proti sobě,“ řekl Pípa.

Na Barrandovském mostě začnou silničáři v pátek večer budovat přejezdy mezi severní a jižní konstrukcí mostu. Přejezdy vzniknou na obou okrajích, tedy tzv. předpolích mostu.

Přejezdy jsou nutné pro letošní zahájení rekonstrukce mostu. První fáze prací na pražské klíčové dopravní stavbě začne 16. května, potrvá 110 dní a pro město ji provede firma Porr za 594,5 milionu korun. Řidiči budou muset využít objízdné trasy.