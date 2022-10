Letošní etapa oprav Barrandovského mostu stále není u konce. Jedná se o případných sankcích

Termín ukončení letošních oprav Barrandovského mostu mezi Prahou 4 a 5 stále není jasný, jednání o něm pokračují. Zároveň se řeší, zda a jaké sankce bude město po stavební firmě vyžadovat. Uvedl to náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Původní termín dokončení byl stanoven na 29. září, ale stavební firma Porr požádala o posunutí termínu do 22. října, což od začátku kritizuje vedení města i Technická správa komunikací (TSK). Praha 17:22 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rekonstrukce Barrandovského mostu začala letos 16. května, kdy skončí ale jasné není | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Rekonstrukce začala letos 16. května. Původně měly práce skončit 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto o 27 dní do 29. září, a nyní tak jde o druhý odklad termínu.

Stavební firma na konci září oznámila, že práce potrvají do 22. října. Zda práce skončí k tomuto datu, či případně dříve, zatím není jasné.

Správce stavby chce zakončit opravy Barrandovského mostu 10. října. Praha s termínem nesouhlasí Číst článek

Správce stavby, kterým je sdružení firem pod vedením IDS, Contract Management a VIS, v rámci vyjednávání navrhl jako termín ukončení oprav dnešní datum, tedy 10. října. Tento termín však nebyl nikdy oficiální, nebyl totiž odsouhlasen, a zůstal tak pouze návrhem správce.

Rozhodnuto zatím není ani o tom, zda město prostřednictvím Technické správy komunikací bude uplatňovat po stavebníkovi smluvní pokutu za zpoždění. Jasná není její výše ani to, od kdy a v jaké výši by byla uplatněna.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.