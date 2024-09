Bartoš navrhne Fialovi změny. Vládní spolupráce by podle něj měla dávat smysl i voličům Pirátů

Premiér Petr Fiala (ODS) se sejde s vicepremiérem Ivanem Bartošem (Piráti) v úterý ráno. Proberou aktuální stav digitalizace stavebního řízení i situaci u pirátské strany po neúspěšných volbách. Fiala to v pondělí oznámil na síti X. Bartoš na facebooku uvedl, že na schůzku půjde se seznamem věcí, které musejí fungovat jinak, aby vládní spolupráce dávala smysl i pirátským voličům. Praha 16:34 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš (Piráti) a Petr Fiala (ODS) (archivní foto) | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK, Profimedia

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) očekává, že situace u Pirátů se bude týkat i některých koaličních jednání, nechce však Bartošovi nic vzkazovat přes média.

Piráti o víkendu v krajských volbách propadli podobně jako v nedávných volbách do Evropského parlamentu. Zaznamenali největší propad ze všech stran a přišli o 96 krajských zastupitelů, zůstali jim jen tři v Plzeňském kraji. Předsednictvo včetně Bartoše v neděli oznámilo svoji rezignaci, dosavadní šéf kandidovat znovu nebude.

„Mám jasnou představu, co musíme udělat pro to, abychom přesvědčili voliče, že plníme naše sliby a pracujeme pro ně. Nemíním odevzdat naši zemi levici a populistům. Chci o tom ale nejprve mluvit s kolegy v ODS, Spolu a ve vládě,“ podotkl Fiala.

Mám jasnou představu, co musíme udělat pro to, abychom přesvědčili voliče, že plníme naše sliby a pracujeme pro ně. Nemíním odevzdat naší zemi levici a populistům.



Chci o tom ale nejprve mluvit s kolegy v ODS, SPOLU a ve vládě. V těchto dnech povedu důležitá jednání o stávající… — Petr Fiala (@P_Fiala) September 23, 2024

Letošní krajské volby, které se konaly krátce po ničivých povodních, jasně ovládlo opoziční hnutí ANO. Stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo v deseti ze 13 krajů. V Jihočeském, Jihomoravském a Libereckém kraji zvítězily vládní strany v čele s dosavadními hejtmany. ANO získalo 292 zastupitelů, druhá ODS má 106 krajských mandátů, třetí STAN 73.

Seznam věcí

„V těchto dnech povedu důležitá jednání o stávající situaci, mimo jiné se zítra ráno sejdu s Ivanem Bartošem, abychom probrali aktuální stav digitalizace stavebního řízení a situaci v Pirátské straně,“ dodal ministerský předseda.

Bartoš schůzku potvrdil na svém facebooku. „Půjdu tam se seznamem věcí, které musí fungovat jinak, aby vládní spolupráce dávala smysl i našim voličům,“ uvedl.

Zítra ráno se sejdu s premiérem Fialou. Půjdu tam se seznamem věcí, které musí fungovat jinak, aby vládní spolupráce dávala smysl i našim voličům. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 23, 2024

Digitalizace stavebního řízení začala platit letos 1. července. Od spuštění ji provázejí potíže, ministerstvo pro místní rozvoj, které vede Bartoš, ale dlouhodobě uvádí, že na jejich odstranění pracuje.

Fiala například před necelými dvěma týdny řekl, že se systém nezlepšuje tak rychle, jak by si přál. Výzvy opozice k Bartošově odvolání ale opakovaně odmítl, podle premiéra by to nedostatky a chyby digitalizace nevyřešilo.

Rakušan po zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekl, že situací po rezignaci pirátského vedení se jistě bude zabývat některé z koaličních jednání. „Nebudu vysílat vzkazy komukoliv přes média,“ uvedl.

Mrzí ho, že hlasy pro Piráty ve většině krajů propadly. „Hlasy liberálních demokratických voličů, které propadly, evidentně chybí, ukazuje se to při skládání koalic,“ podotkl.

Bartoš podle Rakušana předvedl v čele Pirátů obrovskou práci. „Tu stranu vydupal. Je to člověk, který na to, co pro stranu a tuto zemi udělal, může být pyšný,“ uvedl. Rezignaci s ohledem na předsednickou odpovědnost rozumí. „Nebudu ho k ničemu vyzývat, čekám, že on bude chtít o té situaci mluvit se mnou, a já jsem připraven,“ řekl.