Není to tak, že čím vyšší číslo, tím líp, hájí ministr Bartoš plánované rušení stavebních úřadů

Stát chce zrušit 244 stavebních úřadů. Počítá s tím v novele stavebního zákona, kterou ministerstvo pro místní rozvoj předloží poslancům. Kritika zaznívá zejména od starostů, podle kterých to zhorší dostupnost služeb pro občany. Například ve Středočeském kraji přijde o úřad 45 měst a obcí, v Ústeckém kraji deset. „Šli jsme cestou dostupnosti stavebních úřadů,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Rozhovor Praha 12:16 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze stovek měst a obcí zřejmě zmizí stavební úřady. Podle některých starostů to lidem přinese starosti navíc | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Například nezávislý starosta Oseku na Teplicku Jiří Macháček říká, že zatím vůbec neví, pod který jiný úřad by stavební agenda v jeho obci přešla. Pro dost lidí to podle něj bude také znamenat starosti navíc. Lidé jsou roky zvyklí, že mají stavební úřad přímo ve své obci. Proč teď budou muset pro stavební povolení jezdit i desítky kilometrů daleko?

Slučování stavebních úřadů rozhodně nebylo snadným krokem. Původní návrh stavebního zákona paní ministryně (Kláry) Dostálové (ANO) počítal pouze se 14 krajskými stavebními úřady, které by si následně mohly zřizovat pouze jednotlivé pobočky, takže ta redukce, která nastane, je nutná. Jedna z těch výhrad, proč se začal měnit ten stavební zákon, bylo to, že tam neexistuje zástupnost, že některé ty služby jsou příliš složité na jednoho člověka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ze stovek měst zřejmě zmizí stavební úřady

My jsme šli cestou dostupnosti stavebních úřadů, ta dojezdová vzdálenost do 35 kilometrů, plus chceme klást na ty úřady nároky tak, aby tam byli aspoň tři zaměstnanci, aby mohl být i ten člověk, který si zvolí fyzickou návštěvu stavebního úřadu, obsloužen. Zachováváme ale to jedno razítko, jedno podání na stavebním úřadě a předpokládáme, že stále častěji budou občané žádosti podávat elektronicky.

Svaz měst a obcí požaduje, aby v Česku zůstalo nejméně 450 stavebních úřadů – vy jich chcete zachovat 371. Jednáte o tom počtu se svazem a je možné, že bude ten konečný počet zrušených úřadů nakonec nižší?

Když jsem jednal se svazem měst, tak byla podmínkou právě dostupnost. V té první variantě tam byla ještě podmínka čtyř zaměstnanců úřadu. To číslo není nějaká magická mantra – záleží na počtu vykonaných úkonů. Pokud bereme počet vykonaných úkonů, pokrytou oblast a tu dojezdovou vzdálenost, tak skončíme na čísle kolem 370. Ale není to to tak, že čím vyšší číslo, tím je to pro občana lepší. Já si myslím, že opak je pravdou.

V Praze začala stavba trasy metra D. První část má stát 14,5 miliardy a stát bude za 90 měsíců Číst článek

Starostové také tvrdí, že nově budou o stavebních povoleních rozhodovat lidé, kteří úřadují desítky kilometrů daleko a neznají podmínky dané obce. Jak zabráníte tomu, aby neschválili nevhodné projekty?

Stavební zákon je pouze jeden, takže pokud žádáte o stavební povolení a vypořádáváte zájmy dotčených orgánů, což v našem případě pak již bude elektronicky, protože probíhá jediné řízení, které vede úředník. Ve spoustě případů není dotčený orgán na místě. Největší koncentrace orgánů, ať jsou to hasiči, či ochrana životního prostředí, to přece nedělá tak, že se jde každý na dané místo podívat.

Novelu chcete poslat do sněmovny letos na podzim. Znamená to, že si dáváte čas na další jednání se starosty?

Předpokládám, že na koaliční úrovni je to vyjednáno. Původně i ta novela mířila na to, že budou ty hlavní stavební úřady na úrovni ORP – obcí s rozšířenou působností – které by si pak volily detašované pracoviště, třeba i v jiné obci, pokud by to bylo žádoucí, ale podle mě je ta dohoda tak, jak na stole je, dohodou finální.