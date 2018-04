Bartoš požádá Zemana, aby svěřil tvorbu vlády někomu jinému. 'Babiš selhává,' prohlásil

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se chce v úterý prezidenta Miloše Zemana zeptat, zda nepověří sestavením vlády někoho jiného než premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Babiš v jednání o kabinetu selhává, řekl v neděli Bartoš v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) ve stejném pořadu uvedl, že podle něj nyní nikdo jiný než Babiš vládu sestavit nedokáže. Praha 13:57 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany na celonárodním sjezdu. | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Bartoš uvedl, že existuje víc možností sestavení vlády než dvě nejčastěji skloňované, v jejichž čele by stál Babiš – koalice ANO a ČSSD podporovaná KSČM nebo jednobarevný kabinet ANO podporovaný KSČM a SPD.

Podle předsedy Pirátů je možností více, například opakování koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL z minulého volebního období nebo politicko-odbornická vláda. V takovém případě by vládní kabinet nevedl Babiš. Jmenování jiného premiéra by tak podle Bartoše mohlo odblokovat současnou situaci.

Vondráček jmenování kohokoli jiného než Babiše odmítl. Podle něj není nikdo jiný, kdo by nyní mohl jednání o vzniku vlády dotáhnout do konce.

Předseda sněmovny se také vrátil k obsazení ministerstva vnitra, na kterém minulý týden zkrachovaly první rozhovory mezi ANO a ČSSD o vládní koalici. Podle něj by mohlo být řešením, kdyby resort vedl nestranický odborník, na kterém by se shodla obě uskupení. Míní, že by požadavky na nezávislého odborníka splňoval i nynější ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO).

Místopředseda SPD Radim Fiala v pořadu kritizoval ANO za jeho čtvrteční rozhodnutí nevyjednávat o podpoře vlády s KSČM a SPD, ale vrátit se k rozhovorům s ČSSD. Označil to za kotrmelec. Kdyby ANO opět změnilo názor, je SPD připravena s ním jednat, ale musela by to být vážná diskuse a ne taktizování. „Stabilní funkční vláda je schopna vzniknout během pár chvil, jde jen o to, aby na to ANO mělo odvahu,“ řekl.