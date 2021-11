Platnost části stavebního zákona odložíme, slíbil Bartoš. Není proti vzniku speciálního úřadu

Nová vláda odloží platnost některých částí stavebního zákona, následně je bude chtít změnit. Zřízení speciálního stavebního úřadu by mělo být zachováno, ale ne v rozsahu, který by vedl k prohloubení centralizace. Při středečním setkání lídrů českého stavebnictví na Hradě to řekl kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Zákon nabyde účinnosti v polovině roku 2023, některé změny ale začnou platit od 1. ledna příštího roku.

