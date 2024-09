Bartoš: Výsledky Pirátů jsou hluboko pod naším očekáváním. S působením ve vládě bych to nespojoval

Propad Pirátů v krajských volbách je po čtyřech letech obrovský, soudí předseda strany Ivan Bartoš. Uspěl podle něj jen Rudolf Špoták a dva jeho kolegové v Plzeňském kraji. Předsednictvo strany včetně Bartoše bude své posty hájit před celostátním fórem. Výsledek podle něj nebude mít vliv na jeho působení ve vládě. „Ne každý ministr je předseda strany a ne každý předseda strany je součástí vlády,“ řekl Bartoš Radiožurnálu. Rozhovor Praha 18:52 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouholetý předseda strany Ivan Bartoš (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co se to stalo s Pirátskou stranou?

Já nebudu zastírat, že ty výsledky, které jsme utržili v krajských volbách, jsou hluboko, hluboko pod naším očekáváním. My jsme měli možnost být přítomni v krajské politice ve všech krajích, v devíti krajích jsme se podíleli dokonce na vedení, a ten propad byl obrovský. Jediné pozice, které jsme obhájili, je Rudolf Špoták se dvěma svými kolegy v Plzeňském kraji.

Reagujete na to celkem rychle, Piráti budou do 14. října hlasovat o důvěře ve vedení strany. Jak očekáváte, že to dopadne?

Je logické, že vždy stranu reprezentuje její republikové vedení. Naše bylo zvoleno začátkem roku a jak ty evropské, tak ty krajské volby byly pro Piráty výrazným neúspěchem a to musí republikové předsednictvo reflektovat. Proto jsme svolali jednání celostátního fóra a v případě, že by republikové předsednictvo nedostalo důvěru ve vedení pokračovat do sněmovních voleb, tak by došlo k nové volbě.

Myslíte si, že voliči teď vystavili účet za účast v krajských koalicích, nebo za vaši účast ve vládě?

Já si myslím, že lidé se rozhodují na základě své svobodné úvahy. Kdybych bral reflexi účasti Pirátů ve vládě, tak i ty celostátní průzkumy dlouhodobě ukazují Pirátům osm, devět, někdy i 11 procent, což se nám nepodařilo přetavit ve výsledek v krajských volbách.

Já jsem v pozici ministra pro místní rozvoj, který je partnerem krajů a jezdí do nich celkem hodně, když jsem viděl práci kolegy (Pavla) Bulíčka v Královéhradeckém kraji v investicích, Hanky Hajnové nebo lidí, co třeba řeší střední školy, kolega (Jan) Břížďala na Vysočině, tak si myslím, že odváděli dobrou práci. Těžko vyhodnotit, proč se nepodařila přetavit ve volební výsledek tak, aby v ní mohli pokračovat.

Pokud vedení Pirátské strany nezíská důvěru, kolektivně rezignuje, to už jste sdělil spolustraníkům. Mělo by to nějaký vliv na vaši exekutivní funkci?

Ne každý ministr je předseda strany a ne každý předseda strany je součástí vlády. Já bych to nechtěl propojovat, před námi jsou poměrně zásadní úkoly ve vládním angažmá. Ještě jsem neměl ani možnost diskutovat výsledky voleb s kolegy z koalice a premiérem Petrem Fialou (ODS). Nespojoval bych tyto výsledky dohromady.