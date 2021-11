Bartošek: Případný spor s prezidentem Zemanem o ministra by mohl skončit u Ústavního soudu

Pokud by prezident Miloš Zeman odmítal bez vážného důvodu jmenovat některého z ministrů budoucí vlády, měl by se kabinet podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) obrátit s kompetenční žalobou na Ústavní soud. Bartošek to v neděli uvedl v pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové v reakci na informace, že prezident má vážné výhrady k jednomu z kandidátů na členy budoucí vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

