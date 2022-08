Baťovskému řemeslu hrozí zánik. Ve Zlínském kraji se nikdo nechce vyučit obuvníkem

Od nového školního roku nebudou na žádném učilišti nebo střední škole ve Zlínském kraji vyučovat obor výroba obuvi. Poslední tři absolventi složili zkoušky před prázdninami na soukromé zlínské škole Orbis. Obuvnické firmy přitom stále hledají vyučené řemeslníky v oboru, který kraj proslavil. Zlín 22:24 25. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Zlínském kraji skončila výuka obuvnických řemesel. Firmy marně hledají pracovníky (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ve Zlínském kraji skončila výuka obuvnických řemesel. Výrobci obuvi přitom mají problémy s obsazením míst dlouhodobě a řada z nich se snaží nekvalifikované zájemce zaučit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Konec výuky obuvníků ve Zlínském kraji

Mnozí však nevydrží a ti, kteří přijdou z úřadu práce, obvykle do měsíce odcházejí. Pokud by už nebyli ani noví vyučení, situace by se ještě zhoršila.

V kraji je přitom soustředěno na devadesát procent obuvnických firem v Česku. Česká obuvnická a kožedělná asociace jednání se Zlínským krajem, který by mohl obor podpořit, řekla ředitelka asociace Vlasta Mayerová.

‚Nedávalo mi smysl tahat sem vlnu přes půl planety.‘ Strmilovská tkalcovna používá výhradně českou vlnu Číst článek

Podle ní se chtějí do popularizace řemesla zapojit i lidé sdružení v Klubu absolventů Baťovy školy práce.

"První jednání už jsme s krajem měli a budeme pokračovat," řekla Mayerová. Podle mluvčí Zlínského kraje Soni Ličkové nyní kraj hledá možnosti, jak výuku obuvnictví podpořit. Podle ní ale nepomohla ani motivační stipendia.

Množství dovezených párů obuvi do Česka se loni meziročně snížilo ze 77 na 73 milionů, což je nejméně za posledních pět let. Hodnota dovezené obuvi se pohybuje za tu dobu okolo 27 milionů korun, což znamená, že průměrná cena jednoho páru roste.

Pokles je daný tím, že se vozí stále méně obuvi z Číny, loni to bylo 31 milionů párů.