Nové objevy o Baťově vile. Postavil ji vizovický stavitel Novák, nikoliv slavný architekt Kotěra

Vila obuvníka Tomáše Bati ve Zlíně

Baťova vila je krásná nejen zevnitř, ale také zvenčí. Badatel Vít Marek zjistil, že autorem tohoto projektu není jenom slavný Kotěra, ale stojí za ním člověk, o kterém se moc nevědělo. Je to tak?

Ano, je to tak. František Novák byl hlavním stavitelem vily a dosud se nevědělo, v jaké fázi byla, když Jan Kotěra poprvé zavítal do Zlína. Podařilo se mi zjistit, že vila byla už s velkou pravděpodobností dokončena a Kotěra ji nedostavoval, ale dělal adaptaci. Výrazně do ní nezasahoval, spíš přistavoval. Hlavní věc, co udělal, bylo, že upravil zahradu.

Takže stavitel Novák je hlavou toho projektu, řekneme-li to moderně, a to se zatím nevědělo.

Je to tak. Neupíral bych ale podíl Janu Kotěrovi. To, v čem Baťa žil, to byly Novákovy stěny, ale veškerý nábytek, obložení stěn a duch celého domu byl od Kotěry.

Kam vilu zařadit architektonicky?

To je také poměrně složité, protože architekt Kotěra byl propagátorem moderny u nás, zatímco Novák byl takový regionální stavitel, který spíš inklinoval k historizujícímu vzhledu staveb. Vila je tedy unikátní v tom ohledu, že se zde snoubí a nějakým způsobem na sebe navazují tyto dva směry, kdy Kotěra například výrazně zjednodušil fasádu celého domu a snažil se mu vtisknout moderní ráz.

Co z vašeho výzkumu tedy vyplývá?

Stavitel Novák je opomíjen dodnes, nebyla známá jeho historie ani původ. Mně se podařilo například zjistit, že Novák byl významným regionálním stavitelem, který už pro Baťu pracoval. V roce 1900 pro něj vybudoval první tovární budovu u Zlínského nádraží. Také působil ve Vizovicích, kde vystavěl celou čtvrť rodinných domků a dokonce mezi lety 1909 až 1919 byl starostou Vizovic.

Sídlo Baťovy nadace

V Baťově vile sídlí ředitelka Baťovy nadace Gabriela Končetíková.

Tím, že mám dlouholeté zkušenosti s bádáním v archivu, tak Vítova práce je opravdu velmi cenná a my si toho velmi vážíme.

Jaký je tento dům na užívání? Jak je uživatelsky zajímavý, příjemný?

Je velmi příjemný. Ať už to, jak byl koncepčně navržen nebo jak jsou jednotlivé místnosti funkčně propojeny. Architekti opravdu přemýšleli nad využitím jednotlivých místností. Dům se velmi příjemně používá během dne, například v knihovně je západ slunce fantastický. Máte pocit, že toho Baťu ještě malinko cítíte.

Další podrobnosti o novém výzkumu historie Baťovy vily najdou zájemci v odborném časopisu Prostor Zlín, který vydává Krajská galerie výtvarného umění.

