‚Extrémně nízký průtok.‘ Kvůli suchu je poprvé v historiia omezena plavba na Baťově kanálu

Extrémní sucho a nízká hladina řeky Moravy komplikují lodní dopravu. Státní plavební správa proto omezila od čtvrtka plavbu Baťovým kanálem. Uvedlo to Povodí Moravy. Na Baťův kanál můžou jen lodě s ponorem do 60 centimetrů. Omezí se i cyklus komor, který bude jednou za hodinu. Omezení platí do 2. září. Je to první takové opatření kvůli nízké hladině v historii Baťova kanálu. Brno 10:15 23. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baťův kanál | Zdroj: Asociace lodního průmyslu

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře klesla hladina v řece Moravě na historické minimum. „Kvůli extrémně nízkým průtokům není možné zajistit stanovenou plavební hladinu na Baťově kanále,“ uvedl Chmelař. Omezení platí pro celou jeho délku. Kanál vede z Otrokovic ve Zlínském kraji do slovenské Skalice, má kolem 50 kilometrů.

Na Baťově kanále se potopila loď. Z potopené lodi unikly do vodního toku pohonné hmoty. Číst článek

Aktuální stav průtoků Moravy je 4,6 metru krychlového za sekundu na jezu ve Spytihněvi na Zlínsku, 3,4 metru krychlového za sekundu ve Strážnici na Hodonínsku a tři metry krychlové za sekundu v Lanžhotě na Břeclavsku.

„V tomto okamžiku není možné manipulacemi zajistit ani minimální zůstatkové průtoky v Moravě pod jezy, natož na těchto jezech bezpečně zajistit stanovenou plavební hloubku v rejdách plavebních komor Baťova kanálu navazujících na říční úseky,“ řekl Chmelař.

V Labi kvůli vysokým teplotám ubývá vody, na březích řeky se objevuje nevybuchlá munice z války Číst článek

Prázdninová intenzita provozu navíc podle něj způsobuje kolísání hladiny zejména v nadjezí jezu Veselí nad Moravou a Spytihněv, ze kterých jsou oba kanálové úseky Baťova kanálu zásobovány vodou.

„Nízká plavební hloubka může vést v případě neopatrnosti k poškození lodí a člunů. V zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě tak bude proplouvání všemi plavebními komorami Baťova kanálu probíhat vždy mimo pondělí v 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 a 17.30 a proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory,“ uvedl Chmelař. Dodal, že správce vodní cesty vyzval vůdce malých plavidel ke zvýšené pozornosti a opatrnosti při plavbě po kanále.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek řekl, že situace dospěla do stavu, který nečekal. „Nevěřil bych, že by se voda mohla dostat na tak nízkou úroveň. Mohlo by to vadit při plavbě a způsobit ohrožení,“ uvedl Bártek. Podle něj se však omezení nedotkne většiny menších osobních lodí. „Větší ponor mají jen větší lodě a hausboty,“ dodal Bártek.

Omezení na Teplé Vltavě Na Teplé Vltavě, která vede šumavským národním parkem, platí od čtvrtka v úseku Soumarský Most - Pěkná zákaz splouvání. Důvodem jsou přetrvávající sucha, kvůli kterým hladina řeky klesla pod přípustný limit. Lodě smějí na řeku v případě, že výška vody dosahuje na měřicí stanici Soumarský Most minimálně 50 centimetrů. Ve čtvrtek ráno hladina klesla na 49,6 centimetru. Řekl to Vladimír Dvořák z šumavského národního parku.