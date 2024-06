Baxa: Vláda připraví ústavní změnu ke kontrole veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem

Kantar: Volby v červnu by vyhrálo ANO s 34 procenty. Piráti a SPD oslabili

„Současná koalice by dosáhla na 94 mandátů, pořád by to tedy nestačilo na nadpoloviční většinu,“ uvedli autoři volebního modelu. Volby do Sněmovny se mají konat příští rok na podzim.