Politoložka: Trafiky a handly. Neúspěch Zemanové a Baxy jako vzkaz prezidentovi, aby se v Senátu dohodl

Senátní ústavně-právní výbor nepodpořil v minulém týdnu dva kandidáty na ústavní soudce, které vybral prezident Petr Pavel. Méně než polovinu hlasů od desítky senátorů získali Josef Baxa a Daniela Zemanová. Podle politoložky Vladimíry Dvořákové může jít o snahu senátorů vymezit se vůči prezidentovi. „My se dohodneme, my vám schválíme toho kandidáta a vy nám nominujete někoho, kdo se líbí zase nám," tvrdí v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha 17:09 30. května 2023

Ústavní soudce musí být právník, to je podmínka. A měl by mít určitou integritu a autoritu ve společnosti, míní politoložka Vladimíra Dvořáková

Dva hlasy z deseti pro někdejší šéfku Soudcovské unie Danielu Zemanovou, čtyři hlasy pro bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Baxu. Výsledek hlasování v ústavně-právním výboru Senátu politoložku Vladimíru Dvořákovou překvapil.

„Svým způsobem mě to i šokovalo. První jména, která prezident navrhl, byla nezpochybnitelná. Všichni tři (včetně ústavního právníka Jana Wintra, pozn. red.) měla společnou obrovskou úctu k právnímu soudu,“ je přesvědčená Dvořáková. Wintr získal od desítky senátorů osm hlasů.

„Ústavní soudce musí být právník, to je podmínka. A měl by mít určitou integritu a autoritu ve společnosti. Ale jestli by měl mít i zkušenosti se soudním systémem, to se můžeme dohadovat. A že paní Zemanová nemá titul JUDr.? To také není žádnou podmínkou,“ upozorňuje politoložka, která stojí v čele Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT.

Někteří senátoři přitom zvažovali podporu poslance ODS Marka Bendy, mezi nimi byl i předseda ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS). Dvořáková připomíná, že Benda sice rigorózní práci obhájil, titul ale kvůli pochybnostem nepoužívá.

„Nutno říct, že kolem způsobu, jakým získal titul na plzeňských právech, byl docela velký skandál. Jeho práce víceméně nesplňovala kritéria pro udělení titulu JUDr.,“ připomíná politoložka skandál kolem neoprávněného udělování titulů na Právnické fakulty Západočeské univerzity.

Trafiky a dohody

Politoložka Dvořáková se domnívá, že zamítavé stanovisko senátního výboru k Zemanové i Baxovi je snahou senátorů vymezit si vztahy s prezidentem Petrem Pavlem, který oba i s Wintrem nominoval.

„Mám vážné obavy, že jde o snahu prosadit praxi, která se zde objevuje víceméně od opoziční smlouvy. To znamená: My se dohodneme, my vám schválíme toho kandidáta a vy nám nominujete někoho, kdo se líbí zase nám,“ usuzuje politoložka.

„Je to vytváření trafik a dohod. Nemám pro to ale žádné důkazy,“ dodává.

Senátoři nemohou navrhovat své vlastní nominanty, rozhodují jen o těch jménech, která jim předloží prezident.

„Myslím, že je tam snaha poslat vzkaz: Pojďme se dohodnout, vy nám dáte nějakou nominaci,“ tvrdí politoložka s tím, že podle této logiky by mohl prezident nominovat někoho podle vkusu senátorů výměnou za to, že Senát podpoří jeho vlastní návrhy.

Obdobně to podle ní funguje třeba u obsazování rad veřejnoprávních médií.

Hlasování ústavně-právního výboru je pouze doporučením, o všech uchazečích bude hlasovat plénum Senátu.

