Problémy bazénu ve Varech. ‚Nevyspárované dlaždičky jsou fušeřina, ale aspoň funguje,‘ říkají návštěvníci

Zákazníky na recepci vítá zvuk rozbrusky. Za tři hodiny v bazénu zaplatí 150 korun. Cena je zhruba poloviční oproti té, která je uvedená za přepážkou na ceduli.

Ačkoliv propagační materiály hotelu hosty navigují, aby se do bazénu vydali spojovací chodbou a šikmým výtahem, tak ten je mimo provoz. Lidé tak musí do kopce po svých.

„Je super, že to otevřeli, když to nebylo pět let. Ale dlaždičky jsou špatně vyspárované, je to hrozná fušeřina,“ říkají návštěvníci bazénu Martin a Vláďa.

„Když se člověk na pánských sprchuje, tak to teče do záchodu místo toho, aby to teklo do odpadu. Takže uklízečky tam lítají. Bavil jsem se s nimi a jsou z toho nešťastné. Celý den stírají vodu,“ dodávají pro Radiožurnál.

Oba jsou naloženi ve vřídelní vodě, která je v menší části bazénu. Má jinou barvu a je teplá asi jako voda ve vaně.

„I když je to nové, tak je to špatně udělané. Ale aspoň, že to funguje, jsem rád. Udělali z nouze ctnost, že otevřeli aspoň bazén, ale spousta věcí je nedodělaných,“ hodnotí místní Tomáš Oboňa, který kdysi často navštěvoval ještě původní bazén.

Další dvě plavkyně – obě Dany – přijeli až z Děčína. „Chtějí, aby to bylo otevřené na festival. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Jsou udělané jenom bazén a záchody, žádné občerstvení. A my si s sebou nevzali pití.“

Je tady sice pítko, ale tlak vody je tak silný, že stříká dva metry do výšky. Spíš se s ním můžete osprchovat, protože venkovní sprchy fungují jen někdy.

Hlasitou kritiku vzbudily mimo jiné špatně zaspárované dlaždičky u bazénu | Foto: Eva Šelepová | Zdroj: Český rozhlas