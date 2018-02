Unikátní bazén ve Vysokém Mýtě má zvedací dno. Dostali k němu ovladač jako od televize

Návštěvníkům se už za týden otevře po několika měsících oprav unikátní bazén ve Vysokém Mýtě. Může se pochlubit v Česku ojedinělou věcí, má totiž zvedací dno. Hloubku vody je tak možné během chvíle změnit o desítky centimetrů. Původní technologii po třiceti letech provozu nahradila nová, kterou radnice musela objednat ze Švédska. Foto a video Vysoké Mýto 14:48 24. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bazén s novým zvedacím dnem ve Vysokém Mýtě | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Dno bazénu ve Vysokém Mýtě bylo ještě před chvilkou 167 centimetrů hluboko. Postupně se ale zvedá až na 157 centimetrů.

Zvyšování a snižování dna se dá kontrolovat dálkovým ovládáním a aktuální hloubku vidí pracovníci na světelné tabuli.

O kolik centimetrů se může dno bazénu zvýšit nebo snížit? „Rozpětí je 0 až 170 centimetrů. Ovladač vypadá jako od televize,“ přibližuje pro Radiožurnál správce bazénu Jiří Kovařík.

Zvedací dno pohánějí ve strojovně dva elektromotory. „Ano, je to tak malé, to je všechno. Tamten je bezhlučný, u tohohle nám ale trochu blbne jedna hřídel, takže ho musí ještě sladit,“ popisuje.

Vysokomýtská radnice uvažovala, jestli původní zvedací dno opraví, nebo pořídí nové. „Zvedací dno je tady 30 let, měli jsme ale rébus, jestli zachovat stávající dno, nebo přejít na tento nový švédský vzor, který je kromě Švédska první v Evropě,“ upřesňuje Kovařík.

Finančně by to vyšlo nastejno. Nakonec ale vyhrála švédská technologie, a to i proto, že bude mít nejspíš delší životnost.