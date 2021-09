Šéf inspekce k otravě Bečvy: Máme roli obětního beránka, který to zpackal. A to prostě není pravda

Sněmovní komise, která vyšetřovala loňskou ekologickou katastrofu na řece Bečvě, popsala pochybení České inspekce životního prostředí. Patří mezi ně pozdní příjezd pracovníků inspektorátu nebo neinformování ředitele Erika Geusse. Ten ale jakékoliv pochybení úřadu odmítá. Jak řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, zpráva komise sama sobě v některých případech odporuje. Praha 20:52 30. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erik Geus, ředitel České inspekce životního prostředí | Zdroj: Profimedia

Jaké závěry jste sám pro sebe a pro inspekci, kterou vedete, vyvodil ze závěrečné zprávy poslanecké vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě?

Těžko lze vyvozovat závěry, protože jsme si tu zprávu velice detailně prostudovali a bohužel je pro nás velmi chaotická a v podstatě obtížně uchopitelná. Není to ani odborná studie, ani analýza událostí a to z řady zcela konkrétních důvodů. Zpráva je vnitřně rozporná, protože závěry jsou evidentně tvořeny jinak než na základě předchozích kapitol a nalezneme tam řadu protimluvů.

Například vedoucí roli při zneškodňování havárie má podle zákona vodoprávní úřad, v případě, že je to na území více vodoprávních úřadů, tak nastupuje krajský úřad. Inspekce spolupracuje. Takto praví zákon. Nicméně přesto, že toto je ve zprávě někde na prvních stránkách uvedeno, tak ze všech chyb, které se údajně staly, je obviňována Česká inspekce životního prostředí, což je skutečně takový typický příklad, že jsme k něčemu přišli jako slepí k houslím.

A nejste na to příliš citliví? Zprávu jsem četl a nemám pocit, že byste byli jediní chybující. Nevyberete si z toho pro sebe třeba ani to, že by se na příště neměly pobočky inspekce – v tomto případě Brno a Olomouc – dohadovat o kompetencích, ale jednat?

Samozřejmě si bereme celou řadu ponaučení, to je zjevné. Havárie, která se stala, byla velice značná, byla to největší havárie za posledních 15 let a samozřejmě si z ní ponaučení bereme.

A stejně tak říkáme, že když se na to člověk dívá s odstupem času, tak se některé věci mohly udělat třeba jinak, než se udělaly, ale trváme na tom, že tak, jak ta aktivita tam probíhala a znovu zdůrazňuji řídící úlohu vodoprávních úřadů a to jak v Hranicích na Moravě, tak ve Valašském Meziříčí, česká inspekce byla součástí úředního postupu a neudělali jsme žádnou chybu, už vůbec nedošlo k porušení zákona.

„Zprávu sněmovní komise bereme jako výplod politiků, kteří si potřebují nasbírat před volbami body, nikoliv jako odbornou analýzu.“ Jinými slovy jste to řekl před chvílí, ale toto se píše na vašich stránkách. Komisi tvořili politici všech parlamentních stran. Není to tedy chabý argument, že si chtěli nasbírat body?

Skutečně jsem celý život prokazatelně apolitickou osobou a takto to vidím. Koneckonců o tom svědčí i časování celé záležitosti. Komise vznikla před pěti měsíci, tři měsíce se ustavovala, dva měsíce fakticky fungovala a v týdnu před volbami vystoupí v parlamentu. Jsme úředníci, jsme technici, jsme racionální lidé a takto to vnímáme.

Pokud jste se mě ptal na přecitlivělost, tak ta věc trvá už více než rok a práce inspekce – taková ta horká fáze – začala v neděli 20. září 2020 a v pátek 25. září jsme předali veškeré naše poznatky a podklady, které jsme měli, Policii České republiky, která to od té doby vede. A tady je ještě jeden hrozně důležitý moment, policie sdělila už v červnu obvinění dvěma konkrétním osobám, fyzické a právnické, a probíhá standardní vyšetřování podle trestního řádu.

Uhynulé ryby po úniku chemikálie do řeky Bečvy | Foto: Hasiči Olomouc | Zdroj: Twitter

Nevidím tady ani raison d'etre (vnitřní smysl, pozn. red.) komise v tom, že tvrdí, že něco je neuspokojivé. Přece neuspokojivé je to v okamžiku, kdy se to třeba vůbec nevyšetří, ale tady probíhá trestní řízení podle zákonů této země.

Od začátku, jak dobře víte, nešlo o hledání viníka – to je úkol policie, jak se shodneme -, ale o hodnocení postupu odpovědných úřadů. Čili připouštíte nějaké pochybení?

Skutečně nemohu a neměl bych s tím osobně problém připustit, pokud bychom udělali nějakou chybu, ale naše pochybení nepřipouštím. A když přejdu k závěrům komise, tak jsou nám vyčítány jednak konkrétní věci, které můžu velice snadno vysvětlit v několika desítkách vteřin, a pak jsou tam posuny, kde se ve skutečnosti kritizuje někdo jiný a jsou tam ti známí Japonci Se a To: se rozlily vzorky, to se znehodnotilo.

Není tam řečeno, protože to by samozřejmě byla průkazná nepravda, že inspekce něco neudělala, třeba rozbila nějaký vzorek nebo něco takového, ale je to v tom tónu, že se to podsouvá směrem k inspekci. Znovu důrazně říkám, že jsme žádné vzorky ani neznehodnotili, ani nevylili a ať nám někdo řekne opak.

Vzorky odebírali hasiči

Dobře, ale zase vám odcituji ze stránek inspekce: „Rybáři stáli u mostu nedaleko Hustopečí úplně stejně jako všechny ostatní záchranné složky včetně inspektora, který byl na místě do dvou hodin od nahlášení havárie, a stejně jako ostatní zoufale dumali nad tím, co se to stalo a odkud to přišlo. Nikoho z nich – ani rybáře, ani vodoprávní úřad – nenapadlo jít proti proudu řeky a okamžitě odebírat vzorky.“ Tak popsal situaci na vašich stránkách, myslím, Jiří Ovečka, váš mluvčí. Co má tento text říct? Je to podle vás faktický popis?

Myslím, že je to velice věrný popis situace, která tam byla...

Z čeho jste čerpali?

Protože jsme na rozdíl od komise vnitřně prošetřovali naše postupy. Známe detailní minutovník postupu našich inspektorů i to, co jste tady říkal, dohadování mezi nimi. To samozřejmě všechno máme zdokumentované a vyhodnocené. Mimo jiné to hodnotil i nezávisle audit ministerstva životního prostředí - auditní orgán zase není politický orgán -, a žádné naše pochybení v tomto směru tam nenašel.

Navíc bych tady chtěl říct, že situace v prvních hodinách po katastrofě byla skutečně velice nepřehledná a to proto, že na jednom místě byl výskyt velkého množství uhynulých ryb, nebyla tam přitom žádná stopa, žádné zbarvení toku a podobně, a na jiném místě se později ukázalo, že byl zdroj. Ale to jsme 20. nikdo nevěděli.

Tomu rozumím, na druhou stranu, jestli stál na mostě i váš inspektor, proč nešel a nesbíral vzorky...

Ale on šel...

Jako jediný?

Ne. Náš inspektor tam skutečně byl a mě mrzí, že komise říká, že není jasný příjezd. Komisi jsme předložili elektronické důkazy, elektronické stopy pohybu našeho inspektora a z těch vyplývá, že tam skutečně ve 14.15 byl. Takže tam byl a od řídícího, to znamená od vodoprávního úřadu Hranice na Moravě, obdržel úkoly. Takhle to prostě chodí, to je standardní postup.

Sbíral vzorky, nebo ne?

Tam vzorkovali v první fázi, kdy nevíte, co bylo zdrojem, protože dneska víme o výpustích, ale v prvních hodinách jsme zaprvé vůbec nevěděli, že je to otrava, mohl to být i nedostatek kyslíku, což je mimochodem asi 55 procent všech příčin takových úhynů...

Měly ryby popálené žábry?

Mluvím o prvních hodinách, tohle všechno už je výsledek nějakého zkoumání. Ale v každém případě tam mohl být zdroj, že někdo vylil IBC kontejner ze břehu, že tam byl zemědělský problém a tak dále. A v této chvíli se standardně odebírají vzorky z vodního profilu, z toku a to jsme zjistili a zkontrolovali jsme, že tak, jak to má být, to odebíral Hasičský záchranný sbor – pozor – Olomouckého kraje. A ten odebíral po obou stranách toku vzorky. Tam je taky ta záležitost rybářského vzorku, údajně unikátního, který ve skutečnosti byl odebrán přesně mezi místy, kde ve stejném čase – 12.30 – odebírali hasiči.

Ale odebírali z toku, protože úkolem bylo zjistit, co se děje, samozřejmě zajistit, aby se tomu zamezilo, to znamená, musíte taky vědět, kam to může dotéct, hrozilo, že to může dotéct do Moravy. Všechny tyhle věci se řešily a ne úplně primárně zdroj. Ten se řešil druhý den a druhý den tam náš inspektor byl.

Bečva pod mostem v Juřince - vpravo mezi stromy pod jezem je výpusť z rožnovské Tesly | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

Výzva k rezignaci

Je pravda, že vás v červnu neformálně ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vyzval k rezignaci?

Toto nemohu komentovat.

Když to nechcete komentovat, tak se to stalo?

Myslím, že mi rozumíte. Nemohu to komentovat. Jsem úředník, jsem vázaný služebním slibem a podobně. Nemohu to komentovat.

Zvažoval jste sám za sebe něco takového?

To je dobrá otázka, ale geneticky jsem uzpůsoben, že pokud se cítím z něčeho nespravedlivě osočován a podobně, tak musím bojovat.

A z čeho jste osočován?

Ze selhání nejenom svého, ale vnímám to i tak, že jsem odpovědný za 600 lidí na České inspekci životního prostředí, ti jsou různě dehonestováni ve svém osobním životě a podobně, protože inspekce má roli obětního beránka, který to zpackal. A to prostě není pravda. A proto bojuji.

