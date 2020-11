Do Bečvy u Valašského Meziříčí opět unikly chemikálie. Na místě zasahují kriminalisté

Do Bečvy u Valašského Meziříčí unikly před úterním polednem chemikálie, v řece se tvořila pěna. Na místě zasahovali hasiči, u toku zůstávají kriminalisté s odborníky na životní prostředí. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí hasičů Lucie Javoříková. O havárii informoval jako první server iDnes.cz. Valašské Meziříčí 13:21 24. 11. 2020 (Aktualizováno: 13:51 24. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Bečvy unikly před úterním polednem další chemikálie | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

„Krátce před 12. hodinou byli přivoláni hasiči ze stanice Valašské Meziříčí do Krásna nad Bečvou, kde mělo dojít k opětovnému úniku neznámé látky do řeky Bečvy. Hasiči po přijedu potvrdili, že se v řece nachází neznámá látka, a provedli odběry vzorků. Na místě zůstávají kriminalisté a zástupci životního prostředí,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lucie Javoříková.

Látka podle mluvčí přestala po příjezdu hasičů na místo do toku vytékat, krátce po odběru vzorků se tak vrátili na stanici.

Výjezd kriminalistů k hlášenému úniku neznámé látky do Bečvy potvrdila i policejní mluvčí Lenka Javorková. Ti na místě i nadále zůstávají.

Pěna v řece

Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka (ANO) se na hladině řeky podobně jako 27. října vytvořila pěna, testy tehdy ve vodě odhalily zvýšené množství niklu. Neznámá látka se do řeky dostala opět nejspíše z vyústění kanálu, který k Bečvě vede z areálu někdejší Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Jde o výpusť, kudy se podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) mohl do řeky dostat i kyanid.

„Vypadá to, že je to podobná situace jako zhruba před měsícem, kdy se na hladině řeky také objevila pěna. Vzorky potom prokázaly ve vodě nadlimitní výskyt niklu,“ řekl starosta. Nikl není podle České inspekce životního prostředí pro člověka významně toxický, patří ale mezi potenciální karcinogeny a je rozšířeným kožním alergenem.

Informaci o úniku neznámé látky do řeky zveřejnila odpoledne valašskomeziříčská radnice na svých webových stránkách. „Na základě rozhodnutí velitele zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se od úterý 24. listopadu důrazně nedoporučuje veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky,“ uvedli zástupci města.

Kyanid vypustil do řeky poprvé 20. září dosud neznámý pachatel. Havárie postihla Bečvu pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku po Přerov. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Katastrofa vzbudila zájem veřejnosti, ani po dvou měsících totiž není jasné, kdo do řeky kyanid vypustil.