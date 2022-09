Bečva dva roky po havárii: ekosystém je obnovený, žádné kapitální kousky v ní ale nenajdeme

O objasnění otravy řeky Bečvy už dva roky usiluje ekolog a aktivista Jan Husák. Obvinění rožnovské společnosti Energoaqua považuje za nelogické. „Odborná veřejnost ukázala proti tomu, co tvrdí vyšetřovatelé,“ říká. V září 2020 uhynuly v Bečvě tisíce tun ryb. Ekologickou havárii podle vyšetřování způsobily kyanidy, které do řeky vytekly. Jasný důkaz, odkud se jedovaté látky do toku dostaly, stále chybí. Valašské Meziříčí 15:32 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle soudu zatím neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky jedovaté látky přitekly. | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

„Tady je výpusť, která měla podle oficiální verze napáchat tu hroznou škodu a katastrofu,“ říká u výpusti z rožnovského kanálu jen kousek u Juřinského mostu ve Valašském Meziříčí Radiožurnálu ekolog a aktivista Jan Husák.

Husák už dva roky spolu s vědci a rybáři hledá uspokojivé odpovědi na otázky kolem havárie na řece Bečvě.

„Zásadní je, že odborná veřejnost ukázala proti tomu, co tvrdí vyšetřovatelé, že je nemožné, aby jedy dotekly z Rožnova, protože za tři a půl kilometru by se musely promísit a to by se nějakým způsobem projevilo. Pokusy, které proběhly, jsou důležité pro to, aby dokázaly nelogičnost obvinění rožnovské společnosti Energoaqua,“ upozorňuje ekolog.

Vyšetřovatelé si nechali vypracovat dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity. Soudkyně je ale označila za nedostatečné.

Chování neznámé látky v toku řeky zjišťovali také rybáři a vědci, když u výpusti z rožnovského kanálu vylili solný roztok a u splavu zjišťovali, kdy se smíchá s vodou v řece.

„Pokus se solankou je pokus profesora Hrušky. V něm ukazuje, že Klicperův předpoklad, že jedy přitekly z Rožnova, je nesmysl, že nemohly z takové dálky přitéct, aniž by zabíjely ryby,“ popisuje jeden z pokusů na řece Bečvě Husák.

Podle soudu zatím neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky jedovaté látky přitekly.

„Získat důkazy měly orgány během prvních dvou týdnů po havárii. Teď už můžeme pouze vysuzovat na základě nepřímých důkazů,“ říká Husák.

Vodu kontroluje monitorovací stanice

Na nezávadnost vody v Bečvě od léta dohlíží monitorovací stanice. „Je to zařízení, které umožňuje na základě reakce bentosu vodních živočichů zjišťovat, jestli v řece jsou nebo nejsou nějaké jedy,“ vysvětluje ekolog.

Lidé na sociálních sítích diskutovali o umístění stanice, které podle nich nemusí být vhodné.

„Pochybnosti vycházejí z toho, že otrava začala kilometr a půl odtud. Tudíž pokud něco vyteklo do Bečvy, tak se to muselo stát pod touto automatickou stanicí. To znamená, že je tu otázka, jestli neměla být stanice umístěna trochu níž, aby zachytila všechny jedy, které můžou do Bečvy téct,“ říká Husák

A jak je na tom řeka Bečva dva roky po havárii? „Samozřejmě v ní nebudou žádné kapitální kousky, ale ekosystém je obnovený,“ říká Husák.