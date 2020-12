Reportér Troníček o vyšetřování na Bečvě: Inspekce životního prostředí tají, kde a kdy odebírala vzorky

Do řeky Bečvy ve středu opět unikla neznámá látka. A stále ani není známý viník nejhorší havárie z konce září, v důsledku které uhynuly tuny ryb. „Dodnes není jasné, kdy a kde přesně se braly vzorky vody a na jaké látky byly testovány. Natož jaké hodnoty byly naměřeny. Inspekce životního prostředí to z neznámých důvodů tají,“ říká investigativní reportér Jakub Troníček.

Podle odborníků mohl být chlór využit k zamaskování havárie, protože chlornan sodný se v průmyslu využívá k likvidaci kyanidů.

„Pak by ve vzorcích vody ani nemohl být žádný kyanid a naopak by v nich byl chlór. Pokud se ale následně hledal pouze kyanid, tak to nemá žádný význam,“ dodává a opakuje, že je třeba znát podrobnosti o testovaných vzorcích.

„Otazníků je nadále víc než odpovědí. Neví se ani odkud a jaké smrtící látky do řeky přitekly. Ministr životního prostředí i inspekce už den po havárii veřejně vylučovali, že by pachatelem mohla být chemička Deza. Říkali to v době, kdy nebylo známo, jaké látky řeku otrávily,“ připomíná Troníček.

Fenol z Dezy?

Deník Referendum přišel s teorií, že onou látkou mohl být fenol nebo jeho deriváty, protože má podobný zápach jako chlór. Z fenolového provozu chemičky Deza, která spadá pod koncern Agrofert, prý mělo uniknout přes 10 kubíků směsi různých látek včetně fenolů.

„Otravu by způsobit mohla. Potíž je v tom, že chybí vysvětlení, jak se do té řeky dostala. Dešťová kanalizace, do které i po vyjádření samotné Dezy látky unikly, je svedena do lagun, kde ale ryby žily,“ upozorňuje Troníček.

Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka uvedl, že 20. září se v Deze stala provozní událost, která neměla charakter havárie a z podstaty věci nemohla být příčinou otravy ryb v Bečvě.

Inspektoři životního prostředí už od 11. listopadu provádějí kontrolu v celkem 15 firmách včetně Dezy. „Tedy měsíc a půl po otravě a teprve poté, co byla vyloučena hlavní vyšetřovací verze, že kyanidy unikly kanálem z areálu bývalé Tesly,“ podotýká novinář.

Je prý otázkou, co vlastně inspektoři hledají. Pokud by totiž v Bečvě zabíjely kyanidy, jak tvrdí Česká inspekce životního prostředí, musely by se jejich stopy hledat už několik hodin až dní po havárii. Později to prakticky nemá smysl.

Věc v trestněprávní rovině vyšetřuje také policie a právě na její informační embargo se inspekce odvolávala. To ale Troníček zpochybňuje: „Sama policie to dementovala, žádný takový zákaz prý nikomu nedala. Z ničeho nevyplývá, že by inspekce měla mít zákaz informace o vzorcích.“

Jak velká je tedy pravděpodobnost, že se na něco přijde, anebo naopak že se vyšetřování rozmělní? „Bohužel to vypadá na druhou variantu. Je v tom velký zmatek a míchají se hrušky s jablky. Informací je možná přespříliš, ale těch skutečně relevantních je naprosté minimum,“ zdůrazňuje.