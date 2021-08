Ryby v Bečvě nemusely otrávit kyanidy z rožnovského kanálu. Ukázal to experiment s kuchyňskou solí

Loňskou ekologickou havárii v řece Bečvě nemusely způsobit kyanidy z rožnovského kanálu. Tvrdí to rybáři a vědci, kteří v uplynulých dnech zjišťovali a dokumentovali chování neznámé látky v toku řeky. U výpusti z rožnovského kanálu vylili sůl a u splavů následně zjišťovali, kdy se smíchá s vodou v řece. To vše při stejném průtoku vody jako loni v září, kdy v řece uhynulo přes 40 tun ryb. Valašské Meziříčí 15:48 14. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bečva pod Choryňským mostem, odtud začaly hynout ryby | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

„Stojíme u řeky Bečvy, u výpusti z areálu rožnovské Tesly. Provedli jsme tu experimentální pokus panem profesorem Hruškou,“ říká pro Radiožurnál rybář Stanislav Pernický, který je předsedou Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou.

„Je naprosto nelogické, aby se chemická látka dostala do řeky z této výpusti a ryby hynuly až po třech a půl kilometrech toku,“ doplňuje.

Pět peřejí a dva velké jezy dělí výpusť rožnovského kanálu a místo, kde rybáři našli první otrávené ryby.

Experiment ukázal na místo, kde se voda musela promíchat. Jak? Rybáři společně s profesorem Jakubem Hruškou nalili do ústí rožnovského kanálu solanku.

„Má relativně vysokou vodivost, je to na druhou stranu látka, která se v tom prostředí běžně vyskytuje. Pod juřinským jezem a první peřejí jsme počkali, až tam chlorid sodný doteče a měřili jsme jeho koncentrace. Zjistili jsme, že se koncentrace skutečně zvýšily na obou stranách řeky úplně identicky. To znamená, že to není tak, že by tam ryby mohly uhýbat před toxickou chemikálií,“ popisuje Jakub Hruška Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

‚Celé je to pochybné‘

S výsledky experimentu rybáři seznámili parlamentní vyšetřovací komisi. Ta požádala policii, ministerstvo a inspekci životního prostředí, aby poslancům poskytly všechny písemnosti.

„Celé je to pochybné. Byl bych nejraději a Českou inspekci životního prostředí bych k tomu vyzval, aby zveřejnila výsledky rozborů, které má. Aby veřejnost věděla, čím byla otrávena řeka Bečva,“ dodává člen komise Petr Gazdík (STAN).

Na vlastní pěst po příčinách ekologické havárie pátrají aktivisté i odborná veřejnost.

„Nevím o tom, že by se takhle velká havárie někdy v posledních padesáti letech nevyšetřila,“ dodává vědec Hruška. Podle něj byla řeka určitě otrávená z jiného zdroje a ten byl bezpochyby mnohem blíže místu úhynu ryb.

Pro připomenutí: jedovaté látky, které do vody unikly loni 20. září, poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku - v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Do kafilerie rybáři odvezli přes 40 tun ryb.

Policie z otravy na konci června bez bližšího upřesnění obvinila právnickou a fyzickou osobu. Dozorující státní zástupce i policie serveru iROZHLAS.cz potvrdili, že mezi ně nepatří firma Deza z holdingu Agrofert. Podle policie nicméně není vyloučené, že se bude okruh obviněných ještě rozšiřovat.