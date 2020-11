Nechte si změřit IQ, reagoval Babiš na dotazy poslance Blahy ohledně znečištění Bečvy

Premiér Andrej Babiš (ANO) se pustil do poslance ODS Stanislava Blahy, který se ministerského předsedy při čtvrtečních sněmovních interpelacích ptal na otrávenou Bečvu a nepřímo zmínil chemičku Deza. Babiš poslance nařkl z toho, že nemá nic jiného než program „antibabiš“, a dokonce mu doporučoval, aby si nechal změřit IQ. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) pak nabádal, aby se účastníci nenapadali osobně. Praha 16:25 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Únikem kyanidu do Bečvy se zabývá policie od září, pachatel je však stále neznámý. Poslanec Stanislav Blaha (ODS) se ve čtvrtek na interpelacích ve sněmovně dotazoval premiéra Andreje Babiše na postup vyšetřování a možné spojitosti s firmou Deza.

Podle Blahy v roce 2008 z Dezy uniklo 20 tun naftalenu a firma to přiznala až po 11 dnech. „V září jsme na Bečvě pozorovali velmi podobnou situaci,“ řekl. Deza patří do skupiny Agrofert, kterou Babiš vložil do svěřenského fondu. Podle Blahy unikají kyanidy z Dezy pravidelně.

Interpeloval jsem AB v otrávené Bečvě. Dozvěděl jsem se:

-znalec má covid (na tom dělá 1 člověk?!)

-další prolhaná a vymyšlená akce (ryby simulovaly?)

-je mi vás líto, nechte si změřit IQ ()

-věznici dávám do pořádku ()

aneb když se generátoru náhodných nesmyslů splaší motor — Stanislav Blaha (@StanislavBlaha) November 12, 2020

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podle Blahy zvolil „strategii mlčení“ a nepodává dostatek informací o postupu vyšetřování. „Co se ale musí tajit, když se vlastně nic neví, nebo je to jinak? Máte informace, které lidem jen nechcete říct?“ tázal se premiéra.

Podle Babiše vyšetřuje případ policie, dále se k hledání viníka nechtěl vyjadřovat. „Pokud vím, tak zítra proběhne k havárii politická debata. Brabec tam bude a bude odpovídat na dotazy. Bylo by dobré, kdybyste bez důkazů nikoho neobviňoval,“ odpověděl Blahovi.

Na dotaz ohledně možného zapojení chemičky Deza reagoval Babiš podrážděně a osobně útočil. „Pan poslanec zůstal věrný své pověsti programu ‚antibabiš‘. Nic jiného neumí,“ prohlásil a pokračoval s osobními útoky. „Nechte si změřit IQ, protože ty vaše otázky jsou bez komentáře.“

Proč se nedaří najít viníka ekologické katastrofy v Bečvě? O možných scénářích s reportérem Troníčkem Číst článek

„Jenom chci, aby to bylo vyšetřeno a poukazuji na nějaké prapodivnosti, které se kolem toho odehrávají,“ ohradil se Blaha. Zastal se ho také poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. „Jsme na půdě Poslanecké sněmovny, a ne ve čtvrté cenové skupině,“ řekl. Babišovy reakce pokládá za nepřiměřené. „Toto tedy opravdu na půdě sněmovny nemá co zaznívat,“ dodal Výborný.

Trestní oznámení

Server Neovlivní.cz ve čtvrtek přišel s informací, že koncern Agrofert nepodá žádné trestní oznámení kvůli spojování chemičky Deza s ekologickou havárií na Bečvě. Koncern chtěl původně podat oznámení na poslance Petra Gazdíka (STAN), který označil chemičku Deza za původce znečištění, později ale vzal obvinění zpět a za publikování neověřené informace se omluvil. Deza však ve vyšetřování stále figuruje.

„Trestní oznámení jsme nakonec nepodali. Osoba, kvůli které jsme podání zvažovali především, se veřejně omluvila. Nic to ovšem nemění na našem dlouhodobém postoji, že Deza otravu ryb v Bečvě nezpůsobila a ani technicky způsobit nemohla,“ uvedl pro server Neovlivní.cz mluvčí holdingu Agrofert Karel Hanzelka.

Kyanid vypustil do řeky Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. Ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb ze zasažené oblasti Přerovska.