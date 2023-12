Kontrolní stanice na Bečvě má zajištěný provoz jen do konce roku. Ministerstvo na něj opět hledá peníze

Katastrofa na Bečvě

K velké havárii na řece Bečvě došlo v září 2020, kterou podle vyšetřování způsobily kyanidy z jedné z okolních firem. Systém s perloočkami by katastrofě zabránit nedokázal, ale vedl by k rychlejšímu osvětlení, jaké chemikálie kdo do řeky vypustil.

Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Uhynuly při tom desítky tun ryb. Případ nyní projednává soud ve Vsetíně, vyslechnout by měl až 200 lidí. Státní zástupce obžaloval firmu Energoaqua.