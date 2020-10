Do otrávené řeky Bečvy se pomalu vrací život. Ve stavu jako před otravou by mohla být za pět až deset let

Ekosystém Bečvy je tři týdny po otravě kyanidem v dobrém stavu. Potvrdil to hydrobiologický výzkum, který provedli v minulém týdnu vědci a ekologové na třech místech mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím. V řece uhynulo přes 40 tun ryb. Škodu vyčíslí policie i na základě posudku druhového a věkového složení ryb, který jí předloží odborníci. Jak takový průzkum vypadá, zjišťoval Český rozhlas. Rožnov pod Radhoštěm 9:07 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik desítek tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

„Řeka byla opravdu plná ryb. Dá se to vysledovat i o několik set metrů proti proudu,“ říká Miroslav Kubín z agentury na ochranu přírody Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Podle Kubína se na zasažených místech řeky Bečvy dělaly ichtyologické průzkumy v letech 2016, 2018 a v loňském roce. Průzkumy se zaměřovaly hlavně na zvláště chráněné druhy ryb, jako je ouklejka pruhovaná, střevle potoční nebo hrouzek Kesslerův, který je kriticky ohrožený. „Jsme velmi zvědaví na to, jak po dalších ichtyologických průzkumech na tom tento druh bude,“ dodává Kubín.

„Vezmete rybolovný agregát, omráčíte ryby, přitáhnete je tzv. elektro taxí. Přímo na břehu zjišťujete, co to jsou za druhy, měříte je, vážíte je a pak je zase zpátky vrátíte zpět do toho samého vodního toku,“ popisuje Kubín první kroky průzkumu druhové rozmanitosti ryb. Následuje analýza, kde zjišťuje, kolik zvláště chráněných druhů se v toku nachází. Zkoumá se také, jakou má tok biomasu, tedy početnost. Na základě těchto dat jsou pak ochránci přírody schopni porovnávat jednotlivé úseky navzájem.

Po pachateli, který otrávil část toku řeky Bečvy, pátrá Policie ČR. „V případě, že průkazně zjistí daný orgán, že bylo usmrceno více než 25 jedinců zvláště chráněných druhů, tak dotyčné firmě nebo viníkovi hrozí trest odnětí svobody na tři roky nebo zákaz činnosti,“ říká Kubín. Pokud by se jednalo o obyčejné druhy ryb, trest by pro viníka mohl být jenom půl roku. Z toho důvodu je zjištění ochránců přírody důležité.

Odborníci budou v nejbližších dnech hledat řešení pro řeku Bečvu, aby se co nejdříve vrátila do původního stavu. Podle Kubína je velmi těžké zodpovědět, kdy život v řece navrátí do stavu před otravou. Celkově ale odhaduje dobu pěti až deseti let.

„Každý ten ekosystém, každá řeka se vypořádává s otravou jinak. V současné době je velmi důležité, aby se lidé v okolí řeky zaměřili na to, aby dno a břehy vodního toku byly co nejpestřejší. Aby vznikly různé výhony, úkryty pro ryby, mrtvá ramena. Pokud je dno a okolí vodního toku co nejvíce rozmanité, tak ten život se do řeky vrátí mnohem rychleji,“ doplňuje Kubín.