Vsetínští kriminalisté provedli na Bečvě vyšetřovací pokus. Řeku obarvili netoxickým fluoresceinem

V souvislosti s prověřováním případu otravy řeky Bečvy provádí vsetínští kriminalisté na řece vyšetřovací pokus. Pomocí netoxické látky fluorescein zjišťují a dokumentují chování neznámé látky v toku řeky. Na místě bude pořízen záznam využitelný pro potřeby soudního znalce. pic.twitter.com/pbMWugEriO — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2020 Kvůli zářijové otravě Bečvy kyanidy provádí v úterý vsetínští kriminalisté na řece vyšetřovací pokus. Pomocí netoxického fluoresceinu zjišťují a dokumentují chování neznámé látky v toku řeky. Na místě bude pořízen záznam využitelný pro potřeby soudního znalce. Policie to uvedla na svém twitteru. Fluorescein je syntetická organická látka. Valašské Meziříčí 15:04 17. listopadu 2020

Kyanid vypustil 20. září do řeky dosud neznámý pachatel. Havárie postihla Bečvu pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku po Přerov. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Katastrofa vzbudila zájem veřejnosti, s postupujícím časem se objevují dohady, proč ani po dvou měsících není jasné, kdo do řeky kyanid vypustil.

Minulý týden o případu diskutovali poslanci. Opoziční zákonodárci poukazovali na to, že případ stále vzbuzuje mnoho otázek, debata však nevedla k žádnému závěru. V pondělí mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová uvedla, že policie na kauzu neuvalila informační embargo, jak uváděla některá média. Policisté ale podle ní nemohou zveřejňovat informace z vyšetřování a vyvracet ani potvrzovat veřejná sdělení jiných.

Policie je také kritizována, že dosud není znám viník otravy Bečvy. „Policejní vyšetřování je nyní zcela závislé na výsledku znaleckého zkoumání. Lhůta na vypracování znaleckého posudku byla s ohledem na množství zkoumaného materiálu stanovena přizvanému znalci na tři měsíce a uplyne 20. prosince 2020. Z objektivních důvodů může být tato lhůta prodloužena,“ uvedla v pondělí Rendlová. Do doby, než budou policii známy výsledky znaleckého zkoumání, nelze podle ní ve věci očekávat žádný větší posun.