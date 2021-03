Lidé nevěří, že se najde viník, dosavadní vyšetřování nemá razanci, tvrdí k otravě Bečvy Jurečka

Vyšetřování loňského úniku toxické látky do řeky Bečvy se táhne už řadu měsíců a jeho závěr se ani neblíží. „Veřejnost s námi sdílí obavu, že otrava Bečvy nebude vyšetřena,“ míní předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Lidovci proto navrhují zřízení poslanecké vyšetřovací komise. „Volíme nástroj, který jako poslanci máme. Čas běží a možnost najít a potrestat viníka se snižuje,“ říká Jurečka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 16:08 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když to vezmu z praktické stránky: pokud ta sněmovní komise bude vytvořena, jaké má vlastně nástroje, aby k cíli dospěla?

Může požádat kohokoli z občanů České republiky i jednotlivé organizační složky státu o to, aby tito lidé před komisi přišli, podali svoji svědeckou výpověď, aby případně byly předloženy další důkazy, které tito lidé nebo instituce v souvislosti s touto katastrofou mají. Jsou tam samozřejmě i náhrady ušlého zisku, pokud ti lidé přijdou, cestovní náhrady... Ta vyšetřovací komise má poměrně velké pravomoci a v minulosti některé z nich vedly i k poměrně úspěšným závěrům.

„Kdybych byl v pozici ministra a věděl, že jsme všechno udělali správně, tak přece nemám problém s tím, aby se věci nasvítily," komentuje Jurečka odklad hlasování o vyšetřovací komisi

Na to jsem se právě chtěl zeptat. Když se dívám do historie, tak v Poslanecké sněmovně už bylo komisí více než dvacet. Je nějaká, která je z vašeho pohledu vzorem, která podle vás dospěla k nalezení viníka a přispěla k jeho potrestání?

Já si myslím, že dobrou práci můžeme vidět u komise zřízené ke kauze Diag Human. Samozřejmě mnoho těch komisí narazilo třeba na limity konce volebního období, což si uvědomuji, že je i náš případ, nejsme v jednoduché situaci. Ale co chci podtrhnout: kdybychom z informací k veřejnosti cítili, že vyšetřování spěje k nějakému výsledku, tak bychom o tuto aktivitu vůbec neusilovali. Kdybychom viděli – slovy ministra životního prostředí, který řekl, že „havárie se vyšetří v řádu dnů“ – že budeme znát viníka...

Na druhé straně, abychom byli korektní, tak předpokládám, že ministr životního prostředí nemá páky na to, aby zajistil, že orgány činné v trestním řízení dospějí v nějakém termínu k závěru. Já se ale vrátím k tomu, že jste říkal, že vzorem úspěšné komise byla Diag Human. Na druhé straně: k čemu dospěla? Kdo za to byl potrestán? Pokud si dobře pamatuji, tak dospěla k tomu, že stát udělal chybu, když to předal k arbitráži, zároveň dospěla k tomu, že nebyla prokázána korupce. Jaký konkrétní výsledek ta komise tehdy měla?

Já se ale vrátím do současného problému – uvedl jsem jenom příklad. Jestliže tady velká část veřejnosti a i my sami jako politici vnímáme, že to vyšetřování nemá dostatečnou razanci, dostatečné výsledky v tom čase, a je to půl roku, tak prostě volíme tento nástroj, který tady jako poslanci máme.

Kdyby se to vyšetřování policie dělo daleko rychleji a například 20. prosince byl ukončen znalecký posudek, jak bylo avizováno, tak tyto kroky dělat nebudeme. Ale my jsme v situaci, kdy vidíme, že čas běží, každým dalším měsícem se snižuje možnost dosažení adekvátního výsledku, najití viníka a jeho potrestání. Mimochodem, ten průzkum, který jste citoval: i veřejnost, přes 60 % lidí tu obavu, že se to nepovede vyšetřit, s námi sdílí. Proto se o to snažíme.

Nehrozí při zřízení veřejné vyšetřovací komise úniky informací, které by mohli ztížit usvědčení viníka? Proč opoziční politici představili tabulky se scénáři návratu k normálnímu životu? Poslechněte si celý rozhovor.