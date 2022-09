Bečva stále není řekou, jakou byla před ekologickou katastrofou. Podle odborníků se život vrací pomalu

Navzdory vysazení několika set tisíc kusů rybího plůdku a ročních i dvouletých ryb stále nepřipomíná Bečva řeku, kterou byla před ekologickou katastrofou v roce 2020. Život se do řeky podle odborníků vrací pomalu, v zasaženém úseku zcela vymizela generace víceletých ryb a odhadem ještě dalších osm let potrvá, než se navrátí do původního stavu. Řekl to šéf rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický. Přerov 10:12 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik desítek tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Zatímco rybáři se snaží život v řece obnovit, viník ani po dvou letech od ekologické havárie nebyl potrestán - spis k případu od června leží u olomouckého krajského soudu.

Uhynulé ryby po úniku chemikálie do řeky Bečvy | Foto: Hasiči Olomouc | Zdroj: Twitter

První úhyn ryb ve velkém rozsahu zaregistrovali rybáři v neděli 20. září 2020 v poledne v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Právě u zdejšího mostu na úseku 250 metrů vytáhli už ten den půl tuny uhynulých ryb.

„Mám z toho neustále traumatizující pocit. Mám stoprocentně potvrzeno, že v tomto minimálně šestnáctikilometrovém úseku je v současné době jenom ryba, kterou jsme tady vysadili. Tedy roček nebo dvouletá ryba. Je tady milion kusů rybího potěru, milion drobných rybek, ale než se ta řeka znovu obnoví, bude to trvat ještě dlouho,“ uvedl Pernický.

Stovky tisíc rybek

Jeho slova potvrzují i výsledky nedávného Mistrovství ČR v přívlači (rybolovná technika určená pro lov dravých ryb) na Bečvě, které bylo přitom přesunuto až do Přerova, kam už otrávená voda doputovala naředěná. Při soutěži 37 rybářů před dvěma týdny za sobotu a neděli chytilo 3108 ryb - vesměs šlo o tlouště či okouny o velikosti deseti až 25 centimetrů, větší ryby jen ojediněle.

„Průměr za dva dny závodu na jednoho rybáře bylo 84 bodovaných ryb. Před pěti lety jsme pořádali obdobný závod v Hustopečích nad Bečvou, kde za 1,5 hodiny na jednom sedmdesátimetrovém úseku chytil jeden rybář 122 bodovaných ryb,“ podotkl k tomu Pernický.

Do obnovy života se pustili rybáři už v roce 2020, kdy vysadili v Bečvě desítky tisíc kusů ostroretek, parem či jelce jesena, loni díky jejich péči Bečva v zasaženém úseku ožila v přepočtu na kilogramy o další tunu ryb - převážně o ostroretky, jelce, parmy, štiky, podoustve či mníka. Jde však převážně o váčkové plůdky či jednoleté ryby o velikosti sedmi až osmi centimetrů.

„V daleko menším množství se nám podařilo zarybnit Bečvu dvouletou parmou, která měla 17 až 18 centimetrů,“ doplnil Pernický.

Obžalování firmy Energoaqua

Po ekologické katastrofě čistili hustopečští rybáři dvanáctikilometrový úsek Bečvy ve svém rajónu od uhynulých ryb ještě následující čtyři dny. Havárie nakonec zasáhla až 40 kilometrů toku, do kafilérie bylo tehdy odvezeno 40 tun ryb, což je v přepočtu odhadem možná až na 80 000 kusů ryb. Jejich počet je však podstatně vyšší - řada ryb se už nedala z vody vytáhnout a byla ponechána svému osudu.

V kauze žalobce obžaloval společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího ředitele Oldřicha Havelku, vsetínský okresní soud mu však případ vrátil k došetření a stížnost státního zástupce proti tomuto postupu leží od poloviny června u olomouckého krajského soudu. Posun v kauze lze očekávat nejdříve letos na podzim, řekl předseda olomoucké pobočky krajského soudu Michal Jelínek. Jednání stále není nařízeno.

Loni a také letos podali Energoaqua a Havelka návrh na zastavení trestního stíhání. Opírali se v něm o vědeckou expertizu, která podle nich vyvrací dosavadní znalecké zkoumání, na jehož základě byli obviněni. Podle expertizy nelze kvůli nedostatku odebraných vzorků ani jednoznačně stanovit, která látka způsobila otravu řeky a úhyn ryb.

Frustrace a zklamání

Z celého vyšetřování mají rybáři podle Pernického pocit naštvání, frustrace a zklamání. „Hned zpočátku tu situaci podcenily všechny instituce,“ podotkl k tomu šéf hustopečských rybářů, který jako první katastrofu velkého rozsahu ohlásil. Vyslechnut byl policií po 42 dnech.

Osobně se nyní už domnívá, že viník dopaden nebude, a to kvůli chybnému postupu všech dotčených orgánů na počátku katastrofy a absolutní absenci přímých důkazů.

Frustrovaní jsou rybáři i z toho, že se z katastrofy podle nich politici nepoučili, marně totiž stále volají po změně legislativy, ať už jde o vodní zákon, zákon o integrovaném záchranném systému či pravidla krizového řízení a zvýšení postihů při jejich porušení - a také po precizním zmapování kanalizační sítě a všech výustí nejen do Bečvy, ale do všech řek v ČR. To vše by mohlo podle nich obdobné katastrofě v budoucnu zabránit.