Znalec, který viníka otravy Bečvy 'už zná‘, potřebuje více času k vypracování posudku

Soudní znalec Jiří Klicpera v pondělí řekl, že dál pracuje na posudku kvůli zářijové otravě řeky Bečvy. Posudek je důležitý pro policejní prověřování případu. Znalec už dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vypracování, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru. Kdy je nejzazší nový termín pro dokončení posudku, není jasné, Klicpera to říct odmítl. Vysvětluje to tím, že je vázán mlčenlivostí. Vsetín 16:23 22. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie v pondělí potvrdila, že na znalecký posudek čeká. | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

Začátkem března znalec uvedl, že vypracování posudku ztěžují opatření kvůli epidemické situaci. Scházely mu také některé podklady. „Něco přišlo minulý týden a pokračujeme v práci. Pracuje na tom celý tým, nejenom já. Ta záležitost je opravdu složitá a není to tak, že bychom si řekli aha, ony tam byly kyanidy, tak je vinen tenhle. Znalecké posudky se takto nemůžou dělat,“ řekl v pondělí Klicpera.

Kdy přesně by měla skončit už dvakrát prodloužená lhůta pro vypracování posudku, uvést odmítl. „Nemůžu k tomu nic říct, protože jsem vázán mlčenlivostí. Kdybych řekl něco navíc, tak je z toho průšvih. Nejen můj administrativní, ale i věcný, protože by se porušily zásady řízení a vyšetřování,“ řekl znalec.

Policie v pondělí potvrdila, že na znalecký posudek čeká. „Z naší strany nebyla lhůta na vypracování ohraničena. Stále platí, že věc prověřujeme jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, za který pachateli hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Klicpera v médiích

Na začátku února Klicpera v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. O několik dní dříve v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy 'už zná'. Konkrétní ale nebyl. Policie po jeho televizním vystoupení uvedla, že znalce nezbavila mlčenlivosti, což tehdy potvrdil i Klicpera. Policie jeho vystoupení v médiích vyhodnocuje a nechce jej dále komentovat. Petici za objasnění postupu úřadů při vyšetřování otravy řeky podepsalo více než 20 000 lidí.

Uhynulé ryby po úniku chemikálie do řeky Bečvy | Foto: Hasiči Olomouc | Zdroj: Twitter

Podle poslance Františka Elfmarka (Piráti) je způsob, jakým se Klicpera vyjadřuje v médiích, nepřípustný. Kritizuje i prodlužování termínu pro vyhotovení posudku. „Myslím si, stejně jako někteří kolegové, že by měl být z celé události odvolaný. Neměl by ji řešit a znalecký posudek by měl dělat někdo jiný,“ řekl v pondělí novinářům Elfmark. Policie odmítla jeho vyjádření komentovat.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.