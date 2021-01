Bedřichov se chystá na víkendový nápor běžkařů. Dopravní opatření budou jako při Jizerské 50

Bedřichov v Jizerských horách chystá na víkend pro řízení dopravy v obci a zajištění provozu parkovišť obdobná opatření, jaká platí při závodu běžkařů Jizerská 50. Chce tím zabránit kolapsu dopravy, jaké toto zimní středisko postihlo minulý víkend. „Jsme připraveni podstatně lépe,“ řekl ve čtvrtek starosta Petr Holub. Bedřichov 18:11 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli zájmu běžkařů v Bedřichově minulý víkend kolabovala doprava. | Foto: Jana Pšeničková | Zdroj: Český rozhlas

V praxi to podle něj znamená, že budou místní hasiči pomáhat řídit dopravu i na křižovatkách. „A budou odklánět dopravu na parkoviště vzdálenější, když se budou parkoviště Central a Maliník plnit,“ řekl starosta. Opatření v dopravě bude koordinovat zástupce dobrovolných hasičů. „Bude mít přehled o naplněnosti parkovišť a bude i komunikovat napřímo s hlídkou policie o případné uzávěře,“ dodal Holub. Na podobě přísnějších opatření a vzájemné spolupráce se obec s policií domluvila.

Do Bedřichova v těchto dnech vyrážejí hlavně běžkaři, podmínky jsou pro ně ideální. Obec má na čtyřech parkovištích přes 500 míst pro auta, další místa k parkování nabízejí místní penziony a hotely, které musely kvůli koronavirovým opatřením zůstat zavřené. Přesto to o minulém víkendu nestačilo a kdo z běžkařů si nepřivstal, hledal parkovací místo marně. Auta zablokovala místní silnice i příjezdové komunikace. Podle Holuba i přes chystaná opatření riziko uzavření hrozí i o tomto víkendu, hlavně ráno mezi 8.00 a 10.00. „Uzavírka ale bude krátkodobá, nikoliv celodenní,“ uvedl. Běžkaři, kteří přijíždějí ráno, totiž obvykle už dopoledne odjíždějí.

Autobusové spoje budou posílené

Za pravděpodobnější starosta považuje, že se bude muset uzavřít silnice od Liberce. „Příjezd z této strany je užší. Proto je pro řidiče lepší, pokud k nám jezdí od Jablonce. Tam je to možno řešit odklonem na Hrabětice nebo další parkoviště, co tady máme,“ dodal. Obec i kraj navíc na příznivce běžek apelují, aby při cestě do Jizerských hor více využívali autobusových spojů. Linky budou posílené a v nejžádanějších časech budou jezdit z Liberce minimálně v půlhodinových intervalech.

Využívat autobusy doporučuje i starosta Hejnic v podhůří Jizerských hor Jaroslav Demčák při cestě na Smědavu, která je také oblíbeným nástupním místem pro běžkaře. „Co hodinu tam jezdí dva spoje, takže kapacita je nějakých 140 lidí,“ uvedl starosta. Také na této straně Jizerských hor museli o minulém víkendu dopravu řídit policisté a auta nahoru nepouštěli. „Nebylo to zavřeno natvrdo jako v Bedřichově, ale průběžně. A auta pouštěli, když se nějaké místo uvolnilo. I tak tam ale někteří museli třeba hodinu sedět v autě a čekat,“ dodal Demčák.