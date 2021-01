Za kolaps může neukázněnost řidičů, policii jsme urgovali od pátku, říká starosta Bedřichova

Policisté dopoledne kvůli návalu turistů uzavřeli příjezdové silnice do Bedřichova v Jizerských horách i cestu z Prostřední Bečvy na Pustevny v Beskydech. Silnice zablokovali běžkaři a další návštěvníci a policie tam tak musela řešit dopravní kolaps. Starosta Bedřichova Petr Holub (SLK) upozorňuje, že problém vznikl i přes to, že na některých parkovištích byla ještě volná místa. Bedřichov 15:52 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parkoviště v Bedřichově se plnila už od rána. | Foto: Jana Pšeničková | Zdroj: Český rozhlas

„Z Bedřichova jsme vyjížděli v 5.30, měli jsme úplně skvělou lyžovačku na velkém okruhu. Do 6.30 skoro zaplněný centrál, v osm všude hasiči, před Maliníkem fronta až na Českou chalupu. Kdo chce na lyže, měl vstávat před pátou. Teď už tam nejezděte,“ popsal jeden z návštěvníků ranní situaci v Bedřichově. Můžete tuto situaci potvrdit?

Situaci můžu potvrdit. Důvodem ale není, že by se naplnila parkoviště, která máme v Bedřichově, stoprocentně. Parkoviště dále od stadionu jsou ještě teď (v sobotu v poledne) volná, je tam třeba 100 volných parkovacích míst. Pravý důvod je neukázněnost řidičů. Řidiči nerespektovali instrukce pořadatelské služby, hasičů, kteří se nám starají o parkoviště. A v podstatě neprojížděli dále na parkoviště, která jsou vzdálenější od nástupního místa a blokovali dopravu. Mnozí zaparkovali ve škarpě při nájezdu na Maliník z Liberce a udělali kolaps. Takže si myslím, že hlavní důvod je neukázněnost řidičů.

Je to tam známé, že parkování podél silnic není dovolené. Jak jste řešili ty, co špatně zaparkovali?

Máme jedinou možnost, a to přizvat Policii ČR. Také jsme si to už od pátku s panem starostou z Jarova snažili urgovat, aby policie byla už od časných ranních hodin. Policie přijela na desátou, devátou hodinu a řešila postihy. Uzavřela příjezdy a předpokládám, že to řešila i postihem neukázněným řidičům, kteří v hojném měřítku odstavovali auta tam, kde by neměli.

Proč návštěvníci nechtějí až tak využívat další parkoviště?

Hlavně z toho důvodu, že musí dojít na stadion pěšky, je to zhruba tisíc metrů od parkoviště P4. To bylo celý den téměř volné, ještě kolem 12 hodiny bylo sto volných parkovacích míst. Takže si myslím, že je to lenost. Dneska jsou všichni zvyklí si autem dojet až téměř do stopy nebo na místo, které chtějí.

Nerozumím tomu. Každý znalý člověk prostě ví, že v exponovaných týdnech, víkendech, kdy je ideální stav sněhu, krásná stopa, tak je opravdu potřeba přijet na sedmou, osmou hodinu. A pakliže jedu na devátou, nepojedu přes Liberec, pojedu přes Jablonec, odkud je příjezd samozřejmě lepší. Zaparkuji si na P4 a dojdu si na stadion a užiju si běžecké lyžování.

Neuvažovali jste třeba o placené kyvadlové dopravě mezi vzdálenějšími parkovišti a nástupem na stopu? Neřešilo by to nějakým způsobem situaci?

Bedřichov rozhodně neuvažoval. Myslím si, že tisíc metrů není vzdálenost, na kterou bychom museli mít kyvadlovou dopravu. Navíc v Bedřichově existuje ski shuttle, který je privátní a na který Bedřichov přispívá formou dotace. Takže ski shuttle si může každý zavolat.

Jestli by se mělo uvažovat o nějaké kyvadlové dopravě, tak by to mělo být například z Jablonce nebo z Liberce. Ale tam je potřeba, aby se statutární města zamyslela, vytvořila nějaké odstavné plochy a případně hradila kyvadlový autobus. Bohužel to není v moci, ani ve finančních možnostech malé horské vísky o tři sta obyvatelích, která má daňový rozpočet kolem sedmi milionů korun. To rozhodně Bedřichov řešit nebude. Ale já apeluji už několik let na statutární města, aby něco takového řešilo, doufejme, že se do budoucna vyřeší.

Na druhou stranu si musíme uvědomit, že jde o jednotky dnů. Boom je tak tři až pět víkendů během roku, takže bych z toho nedělal úplně apokalypsu.