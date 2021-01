‚Jsou tam tisíce běžkařů.‘ V Bedřichově a na Pustevnách došlo ke kolapsu, policie uzavřela silnice

Podle starosty Bedřichova Petra Holuba (SLK) se někteří běžkaři chovají neukázněně. Parkovací kapacity dál od lyžařských stop nejsou naplněny.

„Veškeré komunikace na dobu nezbytně nutnou jsou uzavřené,“ uvedl Robovský. Z obce lze i nadále odjet. Podle webu policie by měla uzavírka trvat zhruba do 14.00.

„Snažíme se opět zprůjezdnit příjezdové komunikace a zajistit jejich propustnost, zejména pro městskou hromadnou dopravu nebo složky integrovaného záchranného systému,“ doplnil pro Český rozhlas.

Řidiči podle starosty nedodržují pokyny parkovací služby a chtějí parkovat tam, kde začíná lyžařská stopa. „Je potřeba projet dál, tam kam jim ukazují, a zaparkovat,“ zdůraznil Holub. Dodal, že pak běžkaři musejí ke stopě dojít s vybavením v ruce zhruba kilometr.

Policie zavřela příjezd do Bedřichova kvůli náporu běžkařů. Řidiči se chovají neukázněně, říká starosta.https://t.co/zxtPpnYVvs pic.twitter.com/tLlzrDtNER — CT24zive (@CT24zive) January 9, 2021

Podle Holuba lidé žádná vládní koronavirová opatření neporušují. Většinou přijíždějí jednotlivci. Pokud se někde podle něj objeví početnější skupina, jde o rodinné příslušníky, kteří vyrazili společně.

Jeden z běžkařů ČTK řekl, že je na místě souvislá řada běžkařů od Bedřichova přes Novou louku po Hřebínek, což je zhruba pětikilometrový úsek. „Jsou tam tisíce běžkařů,“ dodal.

V minulých letech se stávalo pětkrát až desetkrát za zimu, že se obec musela kvůli zácpám na silnicích uzavřít a dopravu řídili policisté.

Pustevny

Silnici III/4837, která na Pustevny vede z rozhraní katastrů Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Vsetínsku, zablokovala auta návštěvníků.

„Na Pustevnách je přeplněné parkoviště, dopravu řídí naše hlídky. Podle předpokladů lidé opět vyrazili do hor,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš. Podobná situace podle něj nastala i v souvislosti s vládními opatřeními také o minulém víkendu. Uzavírka téměř deset kilometrů dlouhé silnice pro osobní automobily by měla trvat až do nedělního podvečera.

Dopravně přetížené jsou Pustevny dlouhodobě. Oblíbené horské středisko je nejčastějším výchozím místem pro výstupy na vrcholek Radhoště. V zimě nabízí také trasy pro běžecké lyžování. Kromě pěších túr se na Pustevny dá dostat právě po silnici z Horní Bečvy nebo lanovkou z Trojanovic na Novojičínsku.

Orlické hory

K omezení dopravy kvůli velkému počtu návštěvníků přistoupila policie i v Královehradeckém kraji. V Orlických horách je podle twitteru policie zaplněné parkoviště v Deštném a na Šerlichu.

Orlické hory – Z důvodu velkého počtu návštěvníků a zaplněných parkovišť v Deštném v O. h. a na Šerlichu, regulujeme a podle potřeby omezujeme dopravu v těchto oblastech. Prosíme, dbejte na místě pokynů policistů. Děkujeme. #policiehkk pic.twitter.com/99jkSuNvpa — Policie ČR (@PolicieCZ) January 9, 2021