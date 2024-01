Dopravním kolapsům v jizerskohorském Bedřichově má zamezit nový informační systém

Dopravním kolapsům v jizerskohorském Bedřichově by mohl zamezit nový informační systém. Nové elektronické tabule rozmístěné na příjezdových cestách do obce ukazují, kde jsou volná parkovací místa, a informují řidiče o tom, že je Bedřichov pro dopravu už uzavřený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do Bedřichova míří na lyže tisíce lidí. Obec je poměrně malá a několikrát do roka se stane, že policie musí příjezdy úplně uzavřít

Zejména v zimě do Bedřichova míří na lyže tisíce lidí. Obec je poměrně malá a několikrát do roka se stane, že musí policie příjezdy úplně uzavřít. Řada řidičů ale nerespektuje zákaz vjezdu a doprava potom kolabuje. Kvůli velkému zájmu se to naposledy stalo v sobotu 20. ledna 2024.

Na elektronických tabulích se řidiči dozvědí, kolik je v obci volných parkovacích míst. Kamery snímají pohyb aut na šesti plochách, je mezi nimi například Maliník, centrální parkoviště, skiareál a také například Hrabětice.

V případě, že budou všechna parkoviště obsazená, tabule zobrazí zákaz vjezdu mimo městskou hromadnou dopravu. A pokud řidiči budou značku ignorovat, bude muset zasáhnout policie.

Informační tabule jsou umístěné na všech příjezdových cestách do obce. Jedna je na příjezdu od Liberce a jedna od Jablonce nad Nisou. Na další tabuli, která je v libereckých Kateřinkách, ještě zhotovitelská firma pracuje; má problémy s připojením elektřiny, v provozu by tabule mohla být na jaře 2024.

Policie kvůli náporu běžkařů uzavřela dopoledne příjezd do jizerskohorského Bedřichova Číst článek

Jiný způsob, jak se řidiči mířící do Bedřichova dozvědí, jestli se tam dá zaparkovat, zatím není, ale vedení Libereckého kraj na tom pracuje. Vyvíjí nové webové stránky a mobilní aplikaci, kde se řidiči můžou už z domova ujistit, jestli náhodou Bedřichov už není zavřený. I z toho důvodu stál tento informační systém 12 milionů korun. Kraj ho zaplatil ze svého rozpočtu.

V budoucnu by mohl podobný informační systém vzniknout ještě v turisticky oblíbených Hejnicích ve Frýdlantském výběžku.