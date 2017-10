Během dvou dnů dva smuteční akty. Veřejnost se loučí s Květou Fialovou a Janem Třískou

V pražském Divadle ABC se ve čtvrtek v poledne uskuteční poslední rozloučení s herečkou Květou Fialovou, která zemřela 28. září ve věku 88 let. Divadlo bude pro veřejnost otevřeno od 11.00 hodin. V pátek od 9.30 se pak příbuzní, přátelé, kolegové, ale i široká veřejnost rozloučí v Národním divadle s hercem Janem Třískou. Praha 8:45 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Tříska ve filmu Jana Hřebejka Horem pádem | Zdroj: Česká televize

Oblíbená herečka po angažmá v oblastních scénách spojila svou kariéru s Městskými divadly pražskými, do Divadla ABC ji přijal Jan Werich už v roce 1958. Od té doby tu ztvárnila bezpočet rolí, v posledních letech jako stálý host.

Květa Fialová se narodila 1. září 1929 ve slovenské obci Velké Dravce. Publikum obdivovalo její šarm a jemný smysl pro ironii především v rolích komediálního a konverzačního charakteru. Hostovala na různých scénách, například hlavní ženskou roli ze hry Harold a Maud ztvárnila také v Mladé Boleslavi a v Uherském Hradišti. Filmovým divákům se zapsala do paměti rolemi ve filmech Limonádový Joe, Fantom Morrisvillu, Adéla ještě nevečeřela či Účastníci zájezdu.

V den úmrtí byla vedle pokladny divadla umístěna kondolenční kniha. Zůstane tu i po posledním rozloučení, pak bude předána rodině zesnulé.

Policie uzavře křižovatku před Národním divadlem

S hercem Janem Třískou se veřejnost rozloučí v pátek. „Divadlo bude v pátek otevřeno od 9.30, veřejnost bude moct přicházet před první řadu divadla položit květinu na forbínu. Ve foyeru pak bude kondolenční kniha, kde budou moci lidé vyjádřit soustrast,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí první scény Tomáš Staněk.

Oficiální rozloučení začne v 10 hodin projevem ředitele Národního divadla Jana Buriana. Kolem rakve bude držet čestnou stráž vždy šest osobností, mezi kterými má být Iva Janžurová, Alois Švehlík, Jan Hrušínský nebo ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Smuteční řeči by měli přednést režisér Martin Huba nebo překladatel shakespearovských her Martin Hilský.

Rozloučení by mělo trvat asi 40 minut a přenášet ho živě bude Česká televize a iDnes.cz. Součástí pietního aktu bude také sedmiminutový sestřih z filmů, ve kterých Tříska hrál, a záběrů z poslední doby. Video připravují režiséři Jan Svěrák, se kterým natočil svůj poslední film Po strništi bos, a Jiří Mádl, se kterým měl začít natáčet nový film v den, kdy zemřel.

Pietní akt zakončí vynesení rakve špalírem smutečních hostů před Národní divadlo, kde zaměstnanci pohřebního ústavu před kavárnou Slavií naloží rakev do vozu. „Na křižovatce ve spoluprací s policií se zastaví doprava, všichni naposledy mistrovi zatleskáme a pak ho vozidlo pohřební služby odveze pryč,“ dodal Staněk.

Jan Tříska, který žil po emigraci v roce 1977 v zámoří, přijel nedávno do Prahy kvůli natáčení nového filmu Jiřího Mádla Na střeše. Začít se mělo 25. září, v sobotu 23. ale herec spadl z Karlova mostu do Vltavy a na následky těžkého zranění v pondělí 25. září zemřel. Policie se přiklání k tomu, že Tříska spadl do vody nešťastnou náhodou.