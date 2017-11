Běhounek si stanovil podmínky pro kandidaturu na šéfa ČSSD. Chce návrat Zimoly, Haška a Tejce

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek je ochoten uvažovat o kandidatuře na šéfa ČSSD. Novinářům to řekl po svém nedělním vystoupení na jednání širšího vedení strany v Hradci Králové. Straníkům představil několik podmínek, za kterých by byl ochoten se strany ujmout. Chce například to, aby dostali prostor výrazní členové ochotní pracovat, kteří byli v poslední době odsunuti do pozadí. Hradec Králové 18:05 19. 11. 2017 (Aktualizováno: 19:14 19. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Běhounek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Řekl jsem několik záležitostí, které se musí stát. Pokud se stanou, jsem ochoten o tom uvažovat, to jsem nikdy nezpochybnil. Ale ta výzva není o mně,“ řekl Běhounek novinářům během jednání širšího vedení ČSSD. Zmínil například to, aby se nehledělo na staré výčitky a animozity aby strana začala využívat informační technologie a řešila otázku svého sídla, Lidového domu v Praze.

Běhounek je přesvědčen, že bez návratu některých upozaděných osobností „to nejde dál“. „Strana se potom nemůže dát nijak dohromady,“ konstatoval.

Zmínil přitom někdejší hejtmany – Jihočeského kraje Jiřího Zimolu, Jihomoravského kraje Michala Haška či bývalého předsedu poslaneckého klubu Jeronýma Tejce –, kteří byli po volbách před čtyřmi lety aktéry tzv. lánské schůzky u prezidenta Miloše Zemana, kde někteří sociální demokraté jednali o povolební perspektivě bez lídra ČSSD Bohuslava Sobotky.

Hašek ale kandidaturu do vedení ČSSD nezvažuje. „Je potřeba přiznat, že je chyba v ČSSD, nikoliv ve voličích,“ prohlásil. O návrat do popředí sociální demokracie se nechce pokoušet ani Tejc. Jiří Zimola se zatím k Běhounkově zmínce nevyjádřil.

Běhounka k vyjádření ohledně kandidatury vybídl pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD, který navrhuje, aby sociální demokracie na jaře svolala sjezd kvůli změně stanov a diskusi. „Teprve poté, až budou přeregistrovány na ministerstvu vnitra, provést volbu podle těchto stanov,“ vysvětlil novinářům Netolický. Krok by umožnil kandidovat Běhounkovi, který není členem strany. Stanovy přitom požadují, aby předseda a místopředsedové byli v ČSSD alespoň čtyři roky.

Netolický řekl, že stávající stanovy ČSSD omezují. „Pan Běhounek třeba není člen ČSSD, ale je všeobecně uznávaný. Je to člověk, který je devět let hejtmanem, pět let poslancem, z mého pohledu může ČSSD sjednotit a stabilizovat,“ uvedl. Ocenil, že za určitých podmínek je Běhounek ochoten kandidovat. „Nový předseda by měl být obklopen lidmi, kteří mu věří a s kterými se mu bude dobře spolupracovat,“ řekl Netolický.

Sjezd strany bude 18. února

Mimořádný sjezd sociální demokracie, který je reakcí na slabý výsledek strany v letošních sněmovních volbách, se uskuteční 18. února v Hradci Králové. Návrh předsednictva schválilo v neděli širší vedení strany, informovala ČSSD na twitteru. Na jednání naopak neprošel návrh, aby byl předseda zvolen všemi členy. Hlasovat tak budou stejně jako letos na řádném sjezdu v Brně delegáti.

S návrhem únorového sjezdu přišlo předsednictvo začátkem listopadu po naléhání členů strany, kteří si přáli, aby se uskutečnil co nejdříve. Užší vedení ČSSD totiž původně navrhovalo 7. duben, kdy sociální demokracie oslaví 140. výročí založení. Kvůli finančnímu výpadku způsobenému nízkým počtem hlasů si strana navíc nebude prostory pro sjezd pronajímat, ale uspořádá ho ve vlastním objektu v Hradci.

Před nedělním jednáním ústředního výboru ve stejné budově kulturního domu v Hradci některé regiony avizovaly, že navrhnou vícedenní sjezd, popřípadě přímou volbu předsedy. ČSSD v letošních volbách do Sněmovny obhajovala 20,45 procenta, ale získala jen 7,27 procenta hlasů, což pro dosud nejsilnější parlamentní stranu znamená 15 mandátů v dolní komoře. Na sjezdu má proto skončit současné vedení.