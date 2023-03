Stačí málo. Srozumitelné můžou být i právní a úřední texty, věří Bejčková z Nejvyššího správního soudu

Zákony jsou ze své povahy komplexní a složité, ale právníci a soudci by měli mluvit srozumitelně. Je o tom přesvědčená soudkyně Nejvyššího správního soudu Michaela Bejčková, která se dlouhodobě věnuje jazyku v právních textech. „Právník třeba napíše elementární principy. Přitom to znamená základní zásady,“ kritizuje soudkyně v pořadu Host dne na Moravě brněnského rozhlasu. Brno 10:53 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michaela Bejčková se snaží propagovat lepší češtinu mezi kolegy i studenty práv | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Nesrozumitelná čeština právníků a úředníků není výsledkem zlé vůle, ale toho, že se nad tím málokdo zamýšlí, tvrdí soudkyně Bejčková: „Hledí úzce na věcnou správnost a podceňují význam formy. Jeomže když si připravíte krásné mramorové těsto na bábovku a vylijete ho na plech, tak to prostě nebude bábovka.“

„Psát sdělně je nesmírně těžké pro každého z nás,“ uznává soudkyně a uvádí příklady špatné praxe: „Elementární principy jsou přece základní zásady a kauzální nexus je příčinná souvislost.“

„Právnický jazyk je rozvláčný,“ kritizuje dál Bejčková. Jako typický příklad uvádí formulaci „s ohledem na výše zmíněné je třeba dovodit,“ zatímco by stačilo napsat „proto platí“.

Právníci podle ní také často opisují konkrétní pojmy obecnými. A také nadužívají trpný rod. „Stačilo by napsat že, účastník musí doložit smlouvu, ale místo toho uvedou, že účastníkem musí být doložena smlouva,“ dokládá soudkyně.

Dotknout se ega

Michaela Bejčková se snaží propagovat lepší češtinu mezi kolegy i studenty práv. A vystupuje s ní i třeba na letošní Noci práva. „Když lidem říkáte, co by měl napravit, určitě se tím mírně dotýkáte i jeho ega. Ale mnoho kolegů si uvědomuje, že to je krok ke zlepšení,“ připomíná.

Mnoho problémů je podle ní založeno třeba i letitých v šablonách, které právníci, úředníci a třeba policisté používají celé roky. A usnadňující si jimi život. Také ty se postupně mohou změnit. Může to být mimo jiné výsledek práce kanceláře ombudsmana, který připravil i sérii doporučení.

K základním radám pro lepší srozumitelnost patří například: nepsat dlouhé odstavce, přečíst si svůj text nahlas, případně si ho nechat přečíst od kolegy.

„O to víc si považuju advokátů, a jsou v menšině, kteří se nezaleknou toho, že píšou na honosnou instituci, na Nejvyšší správní soud. Ale dokážou lidsky vysvětlit, co je podstatný argument pro jejich klienta,“ chválí Bejčková a dodává, že o srozumitelnost se snaží i její soud.

