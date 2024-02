Bek o elektronických přihláškách: ‚Zaznamenáváme rekordní počet registrací, systém fungoval‘

Ještě stále lze podat přihlášky na střední školy. Potvrzuje se, že řada rodičů, uchazečů to nechá na poslední chvíli. Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí uvedl, že za pondělí se prostřednictvím digitálního systému přihlásil rekordní počet lidí. „Podařilo se vytvořit systém, který byl sice spuštěn o něco později, ale umožnil spoustě rodičů ušetřit mnoho času a umožnil podávání tří přihlášek, řekl pro Český rozhlas Plus ministr školství Mikuláš Bek. Praha 12:44 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tři čtvrtě z 12 000 podaných přihlášek v pondělí bylo od uchazečů, kteří ještě žádnou přihlášku podanou neměli | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dnes je poslední den, kdy lze podat přihlášku na střední školu. Pokud by digitální přihlašovací systém, ať už kvůli velkému náporu, nebo kvůli hackerskému útoku na delší dobu spadl, prodloužili byste termín?

My se tím budeme ještě zabývat dnes na poradě, která začne v devět hodin, abychom zvážili všechny scénáře. Myslím, že je vidět na těch číslech, že vlastně drtivá většina rodičů už přihlášky podala.

Budu chtít vidět od pana ředitele Krejčího aktuální stav během dopoledne, abychom se mohli rozhodnout, zda je ještě potřeba zvážit nějaké prodloužení toho termínu (Poznámka redakce: ministerstvo prodloužení termínu o den schválilo). Ale v tuto chvíli jsem moc rád, že se podařilo víc, než jsme očekávali, že naprostá většina přihlášek byla podána elektronicky, a ne papírově.

Nicméně v pondělí, kdy byl velký nápor, digitální přihlašovací systém asi dvě hodiny nefungoval. To nevidíte jako problém?

To budeme právě zvažovat. Ten systém sám o sobě fungoval, ale nefungovalo propojení na registry. Systém na přihlášky je propojen s dalšími systémy státu a i tam občas dochází k nějakému drobnějšímu výpadku. My to zvážíme a podle toho se rozhodneme během dopoledne.

Pane ministře, jste spokojený i s tím, když se ohlédnete, jak se podařilo zavést digitální přihlašovací systém?

Byl bych samozřejmě raději, kdyby nedošlo ke zpoždění na začátku. Ale na druhé straně máme v resortu informační systém, který byl připravován od roku 2015 takovou standardní cestou, a po devíti letech nemáme nic funkčního, tak jsme museli s panem ředitelem Krejčím jít cestou, která není úplně standardní.

Nakonec se podařilo vytvořit systém, který byl sice spuštěn o něco později, ale umožnil spoustě rodičů ušetřit mnoho času a umožnil podávání tří přihlášek. Z mého pohledu to byl správný krok. Věřím tomu, že i další fáze už budou probíhat podstatně klidněji, protože se podařilo podat naprostou většinu přihlášek v elektronické formě.

Myslím si, že to je nový benchmark také pro nákladovost systému, protože jsme viděli v poslední dekádě, že vývoj informačních systémů na straně státu byl nezřídka poměrně drahý, často se protahoval. Takže musím říct, že buďme spravedliví vůči Cermatu. Dokázal téměř nemožné a to zpoždění na začátku nás samozřejmě všechny mrzí.

Ale když mluvíte o ceně, tak nakolik zavedení digitálního přihlašovacího systému vyšlo?

Konečný účet ještě nemáme. Bude to rozhodně méně než 12 milionů, které byly vypsány ve výběrovém řízení na začátku, takže určitě ještě ušetříme.

Ještě jedno téma bych s vámi rád probral, pane ministře. Jak to teď vypadá s těmi 800 miliony korun, které chybějí na zaplacení 2000 nepedagogických zaměstnanců ve školách?

Okolo toho samozřejmě probíhá před krajskými volbami přiměřeně vzrušená debata ze strany některých hejtmanů. Já chci říci toto. Minulý týden jsem na koaličním jednání navrhl, aby vláda posílila rezervu, která je vytvářena každoročně při krajských úřadech. Nerozhodují o nich krajské samosprávy, ale je to přenesená pravomoc státu.

Navrhl jsem, aby byla posílena. Zatím jsme se na tom ve vládě nedokázali dohodnout. Já a hnutí STAN prosazuji to, abychom našli dodatečné prostředky. Má k tomu být v těchto dnech další jednání na úrovni vlády.

Uvidíme, jak se dohodneme, ale chci říct sám za sebe, že rozhodně nejsem ten, kdo by tvrdil, že mají kraje zaplatit ze svého. Já říkám, že tady je prostor pro stát, aby ještě našel dodatečné prostředky na poslední spornou část školského rozpočtu.

Předseda Asociace krajů, jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS vás v této souvislosti nazval, teď ho cituji, politickým neumětelem. Vy jste tu jeho kritiku odmítl jako pokryteckou. Co je na ní pokryteckého?

Je na tom pokrytecké to, že celá situace kolem rozpočtu je napjatá proto, že na počátku stál koaliční návrh na rozpočet, který je v oblasti školství napjatý. Já jsem od začátku vyjednávání o rozpočtu v květnu minulého roku požadoval ještě o tři miliardy víc, než je tam dnes. Kdybychom je měli, tak si ušetříme toto trápení.

Promiňte, pane ministře, ale nebylo to tak, jak řekl hejtman Kuba, že ještě když začínal školní rok, tak jste o chybějících penězích v rozpočtu veřejně nemluvil, ale o měsíc později už jste zjistil, že peníze nebudou?

To je lež. Celou dobu je v podkladech státního rozpočtu, o který se vede ta diskuse, jasně napsáno, k jaké redukci nepedagogických pracovníků by ten rozpočet vedl. Opakovaně jsme o tom jednali i s kraji, takže to je naprosto nepřijatelné tvrzení.

Takže jste už v září říkal, že nastane taková situace a že v průběhu roku nebude jasné, z čeho zaplatíme lidi ve školství?

Ne, že dojde k redukci normativního financování nepedagogů. To byl závěr z připravovaného státního rozpočtu, který pak potvrdila i Sněmovna. Já jsem jenom říkal, že negativní dopad snížím tak, aby místo 17 000 nefinancovaných míst jich bylo maximálně osm, což jsem splnil. To je téma, které bylo diskutováno i okolo té stávky. Všichni političtí aktéři věděli, že to tak je, a museli si toho být vědomi.

A ještě mi dovolte poznámku, proč je tvrzení pana hejtmana Kuby pokrytecké. Já nejsem ten, kdo by říkal, že to mají doplatit kraje ze svého. To říká často jeho vlastní ministr financí, který je přesvědčený o tom, že v rozpočtech krajů a obcí jsou poměrně významné prostředky, které by mohly být použity.

Ale to je debata s jiným ministrem, nikoliv se mnou. Já jsem řekl jasně, že přesvědčuji vládu o tom, aby našla dodatečné prostředky do rezervy při krajských úřadech.

Máte situaci pod kontrolou, když pořád nevíte, jestli letos bude dost peněz na nepedagogické pracovníky a tedy jestli nenastane to, před čím varuje například předseda školských odborů František Dobšík, že pokud se ty peníze nenajdou, tak se nejedná jenom o 2000 lidí, ale že bude seškrtáno víc malých úvazků, a to způsobí problémy malým školám?

No, tady otázka podle mě není vlastně dobře položená. Nezlobte se, já samozřejmě nemám státní rozpočet pod kontrolou, ten má pod kontrolou vláda a Sněmovna.

Ale máte pod kontrolou školský rozpočet.

V rozpočtu školství další prostředky nejsou. Nikde neleží prostředky, které by nebyly rozepsány školám, které bychom drželi v rezervě. To je situace, která vznikla tím, že na začátku přípravy rozpočtu nebyly uspokojeny požadavky ministerstva školství, tak, jak jsem je na vládě prezentoval.

Vláda se rozhodla, že bude přidávat do rozpočtu školství nějakou částku až v lednu, kterou jsme ale celou použili pro školy. A já říkám, potřebujeme ještě dodatečné prostředky, protože celou dobu ministerstvo školství na základě analýzy toho, jaké peníze budou potřeba, říká, že potřebujeme ještě o tři miliardy během tohoto roku víc, abychom zvládli tento rok bez nějakých kolizí.

Vy vlastně připouštíte, že i když se loni jednalo o rozpočtu na tento rok, tak jste se svými požadavky pro váš resort nebyl úspěšný?

No tak jako většina ministrů, upřímně řečeno, každý rok je to tak, že resorty přicházejí s různými požadavky a na konci zpravidla nejsou uspokojeny všechny. A v tomto případě si myslím, že je důležité, že jsou to prostředky, které jsou určeny decentralizovaným školám krajů a obcí.