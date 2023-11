Bek chce další peníze pro školství. Vládě přednese své návrhy, doufá v přidání pěti miliard

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) chce v úterý na jednání s koaličními partnery představit návrhy, které by měly přinést do rozpočtu ministerstva dodatečné peníze. Následně se sejde se zástupci odborů. Bek to v neděli řekl v diskusním pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct. Dříve uvedl, že by do rozpočtu rád získal ještě asi pět miliard korun. Praha 17:53 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo školství by mělo mít v příštím roce na výdaje 269 miliard korun | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Školské odbory vyhlásily na pondělí 27. listopadu celodenní výstražnou stávku základních, středních i mateřských škol, usilují o více peněz pro školství na příští rok. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík v neděli v pořadu uvedl, že podle výpočtu odborů chybí v resortním rozpočtu necelých osm miliard korun.

Ministerstvo školství podle Beka zápasí s několikerým zadáním, když má zvyšovat platy učitelům a zároveň významně roste počet pracovních pozic. Řešení podle něj spočívá v nalezení shody na tom, jak prudký personální růst zpomalit. Bek s Dobšíkem se chtějí po úterním koaličním jednání sejít, aby ministr odbory o výsledku jednání informoval.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek.

Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají také například, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc.

Usilují o více peněz pro školství na příští rok. Už dříve kritizovaly to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství - tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků.