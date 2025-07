Bělica: Situace v Moravskoslezském kraji by neměla být tak dramatická jako to, co jsme zažili loni

Některá města v Moravskoslezském kraji se připravují na případné problémy kvůli hlášenému intenzivnímu dešti. Hasiči na svých webových stránkách nebo sociálních sítích upozorňují na hrozící rizika spojená s předpovědí meteorologů a připomínají, že by se lidé měli připravit na příchod extrémních srážek. „Situace by snad neměla být dramatická,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Rozhovor Ostrava 20:06 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Vy jste po dopoledním zasedání krajské povodňové komise řekl, že situace v kraji není dramatická. Platí to stále a hlavně ukazují aktuální předpovědní modely, že to bude platit i v dalších hodinách?

Před chvílí jsem mluvil se zástupcem Českého hydrometeorologického ústavu a bylo mi potvrzeno, že predikce, které jsme dostali na ranním zasedání povodňové komise zhruba v 10 hodin, jsou pořád stejné.

To znamená, že situace se nezhoršuje, což je dobrá zpráva. A predikce srážek jsou někde kolem 80 až 180 milimetrů v Beskydech a někde kolem 120 milimetrů na Krnovsku a Opavsku. Což by mělo znamenat, že na dolních tocích bychom se měli pohybovat někde těsně pod hranicí prvního stupně povodňové aktivity.

V rámci řeky Olzy (Olše, pozn. red.), která teče přes Český Těšín a Karvinou, bychom se mohli dostat těsně pod druhý stupeň povodňové aktivity a třetí stupně povodňové aktivity by mohly hrozit pouze na přítocích Olzy v horních tocích a na malých přítocích.

Nejhorší situace? Na Karvinsku

V poledních hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus říkal předseda Ústřední povodňové komise ministr Petr Hladík z KDU-ČSL, že z předpovědních modelů dopoledne nebylo úplně jasné, kde v Moravskoslezském kraji by ta situace mohla být nejhorší. Od té doby samozřejmě ty modely byly aktualizované. Teď už tedy v tomto směru máte jasněji?

No tak jak jsem říkal, nejdramatičtější situace se předpokládá z beskydské strany směrem přes Olzu přes Karvinou na Bohumín, na dolní tok Odry.

Za posledních 6 hodin spadlo v oblasti Moravy a Slezska většinou mezi 5 a 30 mm. Velké rozdíly v úhrnech jsou způsobeny aktuálně i konvektivnějšími srážkami (na radaru níže oranžové až červené odrazy), které produkují větší úhrny ale jen lokálně.



Poslední výstupy modelů… pic.twitter.com/hBmvDoin2P — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 8, 2025

Ale jak jsem řekl, tak zatím modely naznačují, že by ta situace neměla být tak dramatická, jako jsme zažili v minulém roce. Já doufám, že se ty modely potvrdí a že se nebudou dále zhoršovat. Dnes v noci by mělo dojít k pádům těch srážek.

A uvidíme, jakým způsobem se nám objeví kulminace zítra dopoledne a v odpoledních hodinách, protože část Krnovska a Opavska by měla kulminovat někdy před polednem zítra a tady by to téměř nemělo být poznat.

A kulminace na Olze někde za Karvinou mezi Bohumínem a Karvinou by měla být zítra v odpoledních hodinách. Tam předpokládám, že se situace potvrdí podle predikcí a nedojdeme ani k prvnímu stupni povodňové aktivity.

Máte přehled, co všechno dělají v rámci příprav na možný vzestup hladin jednotlivá města a obce ve vašem kraji? A mají od vás v tomto směru nějaké jasné pokyny?

Jsme s nimi v úzkém kontaktu, komunikujeme s nimi. Již včera jsem preventivně obvolal primátory a starosty měst, kterých by se to mohlo týkat. Dohodli jsme se na tom, že zůstaneme v kontaktu po celé toto období, byť jsme si teda s nadsázkou řekli, že bude fajn, když se neuvidíme.

Na povodňové komisi dali doporučení starostům a primátorům ORP, aby upozornili pořadatele táborů, letních akcí, ubytovacích zařízení, které se nacházejí na přítocích Olzy.

Je to ve spolupráci se složkami dobrovolných hasičů a s Policií ČR, aby byli informováni jak provozovatelé, tak starostové na daných ohrožených lokalitách. Aby lidé zůstali v pohotovosti a byli připraveni na nebezpečí. Takže my to monitorujeme a nenecháváme to náhodě.

Preventivní evakuace

Podle zprávy ČTK dobrovolní hasiči v úterý večer preventivně evakuují 41 dětí a deset dospělých z tábora u Lukavce, což je místní část Fulneku na Novojičínsku. Nebezpečí ale nehrozí. O dalších evakuacích se v tuto chvíli neuvažuje nebo nemáte nějaké zprávy, že by nějaké další tábory se evakuovali?

Ne, zatím takové zprávy nemám. A jedná se, jak jste řekl, o preventivní opatření.

Velitel SDH Karviná-Ráj nařídil kvůli vydatným srážkám kontrolu veškeré techniky, kterou budou hasiči potřebovat. ,,Jde o čerpadla, pily pro odstraňování spadlých strpmů a vyprošťovací techniku," popsal velitel hadičů Petr Skopal.@iROZHLAScz pic.twitter.com/eu5CWJTg0D — Andrea Brtníková(Čánová) (@AndreaBrtnikova) July 8, 2025

Tam se hlavně jedná o kombinaci hůře dostupných lokalit a zvýšeného větru, aby tam nedocházelo k padání stromů a potom může být třeba problém se do té lokality dostat. Takže toto jsou preventivní opatření, která dělají hasiči v rámci svých kompetencí a my to samozřejmě spolu diskutujeme, takže toto je v pořádku.

Je v tuto chvíli něco, co byste potřebovali od vlády nebo z celostátní úrovně?

Momentálně nic takového není, protože situace se vyvíjí tak, že by snad neměla být úplně dramatická, ale ono se to samozřejmě může změnit. Pokud by se předpovědní modely posunuly a oblačnost by se směrem z Polska přesunula víc nad Moravskoslezský kraj, tak by to samozřejmě situaci měnilo.

Ale podle posledních predikcí to vypadá, že ve čtvrtek už by snad pršet nemělo, byť by pak v pátek zase pršet mělo a na konci víkendu by se měly objevit bouřky. Ale pokud by ve čtvrtek nepršelo, tak by to bylo fajn, hrálo by to v náš prospěch.

Byl jsem dnes informován zástupci Povodí Odry a Českého hydrometeorologického ústavu, že tím, že minulý týden bylo extrémní sucho, tak i kapacita krajiny by měla být poměrně dobrá, co se týče absorpce těch srážek. A ono také hodně záleží na tom, jak rychle ty srážky spadnou.

Mnozí ještě opravují domy po loňských záplavách

Moravskoslezský kraj má samozřejmě stále velmi čerstvé zkušenosti z těch loňských povodní. Asi se dá předpokládat, že ty aktuální informace vyvolávají u lidí o to větší stres. Počítáte s tím, reagujete na tu situaci i s tímto vědomím?

Je to samozřejmě složitá situace. Tady je třeba si uvědomit, že mnoho rodin a lidí ještě nemá opravené nemovitosti a nemají bydlení ještě třeba ve stavu, které bylo před povodní, mají tam probíhat nějaké rekonstrukce. Tak samozřejmě pro ně je to velmi stresující záležitost.

Každý, kdo by měl pocit, že se potřebuje na Moravskoslezský kraj v tomto směru obrátit, tak samozřejmě kdykoliv může, ale zatím mám pocit, že to lidé zvládají s nadhledem a že opravdu všichni vyhlížíme k tomu, že se nic dramatického nestane a že se tentokrát ta situace zhoršovat nebude. A já bych rád zůstal v tomto směru optimistou.

⛈️ Pro kraje Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký dnes platí výstraha před možným zvýšením hladin vodních toků.

❗️Není důvod k panice, ale je dobré si připomenout základní pravidla pro případ, že by se situace zhoršila.

A kdyby přece jen něco, jsme tu pro vás. pic.twitter.com/mwH82KHB4j — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 8, 2025