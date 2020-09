Babiš: Setkání s běloruskou opozicí nebyl dobrý nápad. Řešit by to měla Evropská rada

Premiér Andrej Babiš z ANO v pátek odmítl, že by vetoval setkání V4 s běloruskou opozicí. Nepovažoval to prý za dobrý nápad, s čímž podle něj premiéři Slovenska Igor Matovič i Maďarska Viktor Orbán souhlasili. Zároveň uvedl, že situaci v Bělorusku by měla řešit Evropská rada. Praha 11:04 11. 9. 2020 (Aktualizováno: 11:13 11. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chtěl bych odmítnout informace ohledně toho, že jsem vetoval setkání s běloruskou opozicí. Řekl jsem, že to není dobrý nápad. A včera jsem mluvil i se slovenským a maďarským premiérem, kteří na to mají stejný názor,“ prohlásil v pátek premiér Andrej Babiš.

„Bělorusko nás viní z hybridní války, že zasahujeme do vnitřních záležitostí. A jsem přesvědčen, že výsledkem takové schůzky by zase bylo jenom voda na mlýn diktátora Lukašenka, který by na nás zase poukazoval,“ podotkl.

Běloruský autoritářský prezident Alexandr Lukašenko již dříve obvinil cizí země včetně Česka, Polska nebo Ukrajiny, že ovlivňují protesty namířené proti němu. Prohlásil také, že za protesty v zemi jsou podle něj Spojené státy, které působí přes centra v Polsku a České republice.

Ohledně situace v Bělorusku podle Babiše musí společně postupovat Evropská unie.

„Chceme prosadit na program Evropské rady agendu ohledně Běloruska, zatím to na něm není. Navrhuje to Polsko, baltské státy za podpory České republiky a Slovenska. Myslíme si, že to je to místo, kde se má situace v Bělorusku řešit,“ sdělil Babiš. Zasedání Evropské rady se má v Bruselu uskutečnit 24. a 25. září.

Jeden z lídrů běloruské opozice Pavel Latuško v rozhovoru pro Deník N uvedl, že je kvůli Babišovu postoji do určité míry naštvaný.

Doufá, že Česko setrvá na svých principiálních pozicích a například že od 5. listopadu nebude uznávat legitimitu současného prezidenta Lukašenka.

V Bělorusku už týdny přívrženci opozice protestují proti výsledku prezidentských voleb z 9. srpna, které podle úřadů pošesté vyhrál Lukašenko, tentokráte s více než 80 procenty hlasů.

Opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská podle úřadů získala jen deset procent hlasů. Opozice, stejně jako například Evropská unie, považuje tento výsledek hlasování za zfalšovaný.