Pronásledovaní studenti z Běloruska našli útočiště v Liberci. Univerzita používala šifrovanou komunikaci

Technická univerzita v Liberci pomáhá studentům z Běloruska, kteří byli ve své zemi pronásledováni za protesty proti tamnímu politickému režimu. Proč musela být česko-běloruská komunikace šifrovaná a jak složité bylo mladé lidi do Česka přepravit? Liberec 17:47 15. dubna 2021

Technická univerzita v Liberci přijala studenty z Běloruska, kteří byli ve své zemi za účast na protivládních demonstracích vězněni a vyhozeni ze školy nebo se tam kvůli nesouhlasu se současným režimem báli zůstat.

Podrobnosti zjišťovala Lucie Fürstová

Celkem 16 mladých lidí začne na konci září studovat na Fakultě umění a architektury. Prošli mimořádným přijímacím řízením, univerzita je ubytovala a získali i stipendium. Jejich cesta z Běloruska nebyla jednoduchá, pomáhalo i české ministerstvo zahraničí.

Právo na vzdělání má mít každý, takový je jednotný názor zástupců liberecké Technické univerzity, proto se univerzita rozhodla běloruským studentům pomoci. Její rektor Miroslav Brzezina dodal, že pomoc studentům v nouzi je podle něj samozřejmostí.

A že je pomoc nutná, ukazuje i případ studentské aktivistky Lizavety, která do Liberce dorazila v lednu jako jedna z prvních. Z Běloruska opravdu uprchla ve strachu poté, co byli zadrženi její přátelé či kolegové a vězení hrozilo i jí. Studovat chce dál, v Česku tu možnost teď má.

Dostat se do Česka nebylo pro studenty vůbec jednoduché. Studenti architektury z univerzity v běloruském Minsku museli do Česka utéct z bezpečnostních důvodů v menších skupinách - po jednom, nebo po dvou. Cestovali autobusy i letadly, nejprve například do Polska.

Komunikace, kterou liberecká univerzita vedla se svými kontakty v Bělorusku, musela být šifrovaná. Měl ji na starosti prorektor Radek Suchánek, který přesun studentů organizoval. Podle něj jde o to, aby nebyly ohroženy rodiny studentů, které v Bělorusku zůstali, ani jejich spolužáci.

Ze zářijové korespondence, kterou vedli lidé z liberecké univerzity v rámci transferu běloruských studentů do Česka | Zdroj: Technická univerzita Liberec

„Snímek je z chodby univerzity v Bělorusku. Všichni naši studenti z Běloruska se shodnou na tom, že na univerzitě v Minsku chodili na podzim ‚muži v černém‘, sem tam studenty umravňovali, nebo si nějakého odvedli. Každopádně budili strach,“ popsal mluvčí Technické univerzity v Liberci Radek Pirkl.

S vízy pomáhalo například ministerstvo zahraničí, jak řekl exministr Tomáš Petříček (ČSSD), který je rád, že se to nakonec podařilo. Běloruským studentům pomohly i další školy, studovat budou podle Petříčka například i na pražské Univerzitě Karlově a brněnské Masarykově univerzitě. V Liberci jich je ale nejvíc. Náklady na jejich pobyt by mělo hradit ministerstvo školství ze speciální fondu.

Technická univerzita v Liberci zatím přijala 16 studentů z Běloruska, jejich počet může ale ještě narůst. Další studenti by mohli nastoupit například na ekonomickou fakultu.

Podmínky budou mít stejné jako ostatní vysokoškoláci, v současnosti se navíc intenzivně připravují na výuku na kurzech českého jazyka.

Na univerzitě vědí ještě o dvou studentkách, které by v Liberci chtěly nastoupit na Fakultu architektury. U nich se přesun do Čech zatím nezdařil. O jedné z nich nejsou žádné zprávy a druhá je zatím stále ve vězení.