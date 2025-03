Benda: Doživotní cejch i za rvačku v hospodě? Podoba dětského certifikátu v současnosti neodpovídá právu

Proč trojice poslanců ODS navrhuje mírnější podobu tzv. dětského certifikátu, než na které se v lednu dohodli politici koalice a opozice s ministrem spravedlnosti? Je snaha chránit děti před pedofily a násilníky populismem? Proč vládní koalice prosazovala neveřejné jednání sněmovny o obranyschopnosti Česka? Tomáš Pancíř se zeptal předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Benda (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

V pátek jste spolu s kolegy Karlem Haasem a Pavlem Staňkem navrhl pozměňovací návrh, který zmírňuje parametry chystaného tzv. dětského certifikátu, což má být nástroj, aby odsouzení pedofilové, sexuální násilníci a pachatelé těžkých násilných zločinů nesměli pracovat s dětmi. Proč váš návrh vyvolal tolik emocí?

Radost mi to nedělá, ale my jsme se jen vrátili k původnímu návrhu ministerstva spravedlnosti, které vychází z logiky, ve které je české trestní právo vedeno. To znamená, že u každého zločinu, který spácháte, je dobu, kdy můžete být stíhán, doba promlčení, doba, na kterou jste odsouzen, a doba, po kterou je to zahlazeno nebo není zahlazeno v rejstříku trestu. Navíc pan ministr Blažek o tom, že návrh podám, věděl, a souhlasil s tím.

O dětském certifikátu Sněmovna jedná už od roku 2022. A po řadě peripetií se v lednu ministr spravedlnosti konečně dohodl s poslanci napříč politickými stranami na podobě certifikátu, kterou vy teď ale chcete změnit. Vy jste teď.

Nedohodly se politické strany, ale podvýbor pro domácí násilí ústavně-právního výboru. Já však tento orgán nepovažuji za rozhodující a myslím si, že dohoda, která tam byla učiněna, byla zásadně špatná, protože u všech typů trestných činů má každý právo po odpykání trestu na odpuštění.

Po odpykání trestu je na vás pohlíženo jako na bezúhonného. Tento systém ale návrh, který byl předložen, a není pod ním podepsán pan ministr Blažek, úplně ruší. Vy můžete dostat podmínku, a bude do smrti o vás veden cejch, že jste potenciální sexuální deviant. To není normální.

Spor se vede o to, jak dlouho mají být pachatelé vybraných závažných úmyslných trestných činů v zákazu pracovat s dětmi. Návrh desítky poslanců ze šesti stran počítá s doživotním zákazem.

Kdyby jen prodloužili doby, tak já neřeknu ani popel. Zásadní problém, který vznikl v přepsané verzi ministerstva spravedlnosti, ale je, že se nevychází z toho, jaký je trest, ale jaká je trestní sazba. A ve všech trestných činech, které jsou tam uvedené, s jednou jedinou výjimkou, je trestní sazba pět let. Takže se fakticky říká, že ve všech případech bude trest doživotní.

Pojďme ke konkrétním případům. Ve středu se díky nálezu Ústavního soudu opět probíral případ, kdy nevlastní otec dlouhodobě a opakovaně znásilňoval nezletilou dívku. Dostal za to tříletou podmínku. Pokud by prošel váš návrh, za jak dlouho by takový člověk mohl znovu pracovat s dětmi?

Jestli se nepletu, tak cejchu by se měl zbavit za deset let, pokud se osvědčí v podmínce.

Je to dostatečné v případech, jako je tento?

Mělo by to být dostatečné. Každý odsouzený má nějakou zkušební dobu, po kterou se musí osvědčit, je více hlídán. Jakmile by spáchal opakovaný trestný čin, byl by v recidivě. Pokud ale za deset let nic dalšího neprovede, mělo by se na něj dívat jako na člověka, který se dokázal se svým problémem vypořádat.

Vy byste byl klidný, kdyby takový člověk pět nebo deset let od konce podmínky vedl na táboře, ve škole, v družině, ve sportovním nebo skautském oddílu vaše děti nebo vnoučata?

Já bych asi klidný byl. Proč bych neměl být klidný? Opravdu si myslíme, že mají existovat typy trestných činů, za něž mají být doživotní tresty? Vždyť tam spadají třeba i rvačky. Představte si hospodskou rvačku, kdy vám dám silnou facku, při které přijdete o část sluchu, nebo vám nešťastně zlámu ruku. Bude to úmyslné ublížení na zdraví, ale opravdu bych měl dostat doživotní zákaz práce s dětmi, pokud budu učitel nebo trenér? Vždyť to nedává smysl.

Vy opakovaně říkáte, že nechcete chránit pedofily, ale že nechcete všechny násilníky vyřadit ze společnosti. Je to, že člověk nesmí pracovat s dětmi, vyřazením ze společnosti?

Jsem přesvědčen, že certifikát tak, jak je zaveden, bude skutečně potenciálním vyřazením ze společnosti, protože záznam si můžete vyžádat sám. Vždycky tu budou organizace, které po žadatelích o práci budou tento certifikát chtít. A v něm bude uvedeno, že nesmí pracovat s dětmi. Automaticky tak bude podezřelý z toho, že je pedofil...

