Benda: Premiér i Stanjura věřili, že v bitcoinové kauze ministerstvo spravedlnosti postupuje správně

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámí, jak bude vláda postupovat v bitcoinové kauze Pavla Blažka. „Ministr spravedlnosti udělal v této věci nějaké chyby. Také z toho vyvodil odpovědnost a odstoupil. Prostě to mělo být všechno mnohem více formalizované,“ říká předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Hnutí STAN požaduje zmrazení peněz a opozice zvažuje hlasování o nedůvěře vlády. Ranní Plus Praha 21:25 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte po pondělních jednáních jistou podporu koaličních partnerů?

To samozřejmě nikdy úplně nevíte. Dnes (v úterý) budou probíhat další jednání. Ale já celé to nafouknutí, které předvádí zejména Karel Havlíček (ANO), pokládám za úplně absurdní. Není to poprvé, před každými volbami, které se za poslední čtyři roky v České republice konaly, vyvolává opozice hlasování o nedůvěře vládě. To je jejich notorieta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Markem Bendou o bitcoinové kauze vlády

Ale ne pokaždé se vláda potýká s tak zásadní aférou. Ne pokaždé před volbami odstupují ministři.

Já si nemyslím, že se vláda potýká se zásadní aférou. Se zásadní aférou se potýká ministr Pavel Blažek (ODS). Ten velmi rozumně uznal, že udělal chybu. Že měl v okamžiku, kdy přijal dar jedné miliardy korun pro Českou republiku, začít prověřovat, jestli se opravdu nejedná o špinavé peníze nebo o peníze, které pocházejí z trestné činnosti. A rezignoval.

Opozice ještě v pátek ráno volala po jeho rezignaci. A najednou, když v pátek odpoledne ministr Blažek rezignoval, začala volat po tom, že má být odvolána celý vláda. A jak říkám, je to notorieta, kterou předvádí hnutí ANO před každými volbami.

Jaký by podle vás měl být další politický osud Pavla Blažka? Vy jste předseda poslaneckého klubu ODS. Měl by se pan Blažek vzdát také poslaneckého mandátu?

To, prosím, nechme na Pavlu Blažkovi. Já myslím, že na ty čtyři měsíce do voleb je to...

Vy na to přece jako předseda klubu můžete mít názor, můžete se vyslovit.

... na ty čtyři měsíce je to podle mého názoru úplně jedno. Jestli bude chtít kandidovat do příštích voleb, to musí rozhodnout on a jihomoravské ODS. Myslím, že se tak stane v brzké době.

Důsledky pro vládu

Měla by podle vás vláda vyvodit z této kauzy další důsledky, jak po ní požaduje opozice? Například hnutí ANO volá po rezignaci ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Naprosto netuším, proč by měl rezignovat ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten s tím neměl nic společného, byl informován ex post. V okamžiku, kdy byla smlouva podepsána. Nevěděl, co se tam odehrává. Všechno, co říká pan Havlíček, jsou polosmyšlenosti.

Blažek do sněmovních voleb nepůjde. Končí na kandidátce v Jihomoravském kraji Číst článek

Mimochodem boj proti praní špinavých peněz má na starosti Finanční analytický úřad (FAÚ), nikoliv ministr financí. A Finanční analytický úřad je od ministerstva financí oddělen právě proto, aby se do toho nemohli zasahovat politici.

Jak ale rozumíte tomu, že ministr Stanjura měl už od ledna dopis od ministra Blažka, ve kterém ho informoval o bitcoinovém daru a žádal ho v něm o schůzku, která se neuskutečnila? Ministři to spolu řešili až na přelomu března a dubna na neformálním setkání, kde prý pan Stanjura pana Blažka před tím darem varoval. Proč tedy pan Stanjura neodpověděl na ten dopis? Ještě před podpisem mohl ministra Blažka varovat.

Neznám všechny detaily. Přiznám se, že o tom dopise slyším poprvé od vás.

Ale ministr Stanjura potvrdil v pondělí na tiskové konferenci, že ten dopis dostal.

Ale ministr financí varoval ministra spravedlnosti...

Ale až dva měsíce po podpisu. Ministr Blažek si chtěl s ministrem financí dát schůzku ještě před popisem. Není to pochybení?

Nevím, ten dopis neznám a nevím, jakým způsobem na něj reagovalo. Nevím, jestli směřoval přímo k ministrovi financí.

Věřili úřadům

I premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že se o daru dozvěděl od ministra Blažka během neformálního rozhovoru. Není zrovna toto téma něčím, co by si vládní představitelé neměli sdělovat jako historku, jak to popsal předseda vlády, ale ve formálnějším duchu?

Já si myslím, že ministr spravedlnosti udělal v této věci nějaké chyby. Také z toho vyvodil odpovědnost a odstoupil. Prostě to mělo být všechno mnohem více formalizované.

Ministerstvo spravedlnosti má vést Eva Decroix, oznámil premiér Fiala Číst článek

Současně ale mám pocit, že jak premiér Fiala, tak ministr financí Stanjura věří, že úřad ministerstva spravedlnosti postupuje v těchto věcech správně a v souladu se zákonem.

Byly tam výroky soudu, které říkaly, ať mu vrátí stát tu peněženku, že na ní nejsou žádné peníze, o které by měl stát zájem. V tomto směru to není tak, že by tam předběžná opatrnost říkala pozor, tam jsou problémy.

To sice ano. Ale jak premiér, tak ministr financí se v pondělí na tiskové konferenci shodli na tom, že ministru Blažkovi řekli, že se jim to příliš nezdá a že se obávají, že by to mohlo být problematické. Přestože premiér věří ministru spravedlnosti, tak přece premiér má nepsané právo veta jako lídr vlády. Ve chvíli, kdy tam jsou nějaké pochybnosti, navíc několik měsíců před parlamentními volbami – nemělo zaznít spíš to, že se mu nelíbí, ať to ministr nedělá?

Možná že mělo. Ale já opravdu nevím. Vnímám, jak funguje státní správa. Prostě věříme jednotlivým úřadům, že postupují správně.

A pokud takhle postupuje ministerstvo spravedlnosti, tak vycházíme z toho, že ministr spravedlnosti ví, co činí. Byly tam výroky soudu, které, znovu opakuji, říkaly, ať mu vrátí peníze a nikdo je neshání, že by pocházely z trestné činnosti.

Ministři a premiér měli pochybnosti pouze o tom, jestli se má do takové operace vstupovat.

Poslechněte si celý rozhovor.