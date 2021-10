Benda: Předseda sněmovny má být z koalice Spolu, i kvůli možnému třetímu pokusu sestavování vlády

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Všechna doporučení nakonec přecházejí v povinnosti a příkazy,“ odmítá Marek Benda zavedení sexuální výchovy na školách

Sněmovna se musí sejít do měsíce od vyhlášení výsledků voleb. Jak vidíte vyjednávání o předsedovi sněmovny? Petr Fiala ve vysílání Radiožurnálu řekl, že si neumí představit, že by to měl být někdo z ANO. Jak to vidíte vy?

To bych řekl že je podmínka, kterou jsme vyřkli v podstatě ihned po volbách. Zejména vzhledem k situaci, kdy prezident republiky dal opakovaně najevo, že je připraven pověřovat Andreje Babiše (ANO) sestavováním vlády, aniž bude mít většinu v Poslanecké sněmovně.

Není možné, aby třetí pokus v tom potenciálním sestavování vlády byl v rukou někoho z ANO. Na to je ANO příliš ve vlastnictví jednoho muže. Tady je jasné, že musí dojít k situaci, kdy předseda Poslanecké sněmovny bude z vítězné koalice.

Pro iDnes.cz jste řekl, že post předsedy sněmovny patří vítězům, jinými slovy jste to vlastně teď řekl taky. Nejvíc mandátů ve sněmovně má ale hnutí ANO. Nemají tedy nárok na vedení sněmovny?

Vítězem voleb je v tuto chvíli nepochybně koalice Spolu. Na mandáty si nehrajeme. Navíc je jasné, že tato koalice bude vládnout se STAN a Piráty, to je vládní většina, která byla vytvořena. V historii parlamentarismu České republiky vždy staví vládní většina svého předsedu sněmovny – vzpomeňme třeba na rok 2010, kdy volby sice vyhrál Jiří Paroubek, bylo ale jasné, že koalice bude sestavena jinak a také se pak stala předsedkyní sněmovny Miroslava Němcová.

Vždy jej staví vládní většina, kromě situací, kdy dochází k nějaké dohodě s opozicí o toleranci, něco jako byly roky 1996 a 1998. Jinak to jsou vždy ty strany, které staví vládu, a myslím, že to tak má platit i teď.

Spekuluje se o šéfce TOP09 Markétě Pekarové Adamové, pokud nepřijme vedení resortu práce a sociálních věcí. Přišla by vám přijatelná?

Nechci jít do spekulací o jednotlivých jménech, připadá mi to v tuto chvíli naprosto předčasné. Nejprve musíme dohodnout program koalice, musíme domluvit, jakým způsobem chceme tuto zemi vyvést z krize, nebo tu krizi alespoň ztlumit. Pak teprve začneme řešit personálie.

Budete při rozdělení funkcí v rámci sněmovny pamatovat na poslance SPD?

Na tiskové konferenci po zasedání našeho klubu, jehož předsedou zůstává Zbyněk Stanjura a vedení zůstává celé tak, jak bylo před volbami, jsme jednoznačně řekli, že pokud proběhne normální předávní moci, pokud poražený ve volbách uzná svoji porážku a nebude docházet k žádnému zdržování, budeme respektovat princip poměrného zastoupení.

Nejenom v orgánech, kde je povinný – jako členství ve výborech a dalších věcech – ale i v počtu funkcionářů ve výborech Poslanecké sněmovny budeme respektovat princip poměrného zastoupení.

O co se hodlá Marek Benda ve svém jedenáctém funkčním období ve sněmovně zasadit? Proč avizuje, že příští sněmovna nemá být hodnocena optikou množství schválených zákonů? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.