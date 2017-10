Benefit vrchního finance Janečka? Garsonka v úřadu za 1493 korun měsíčně

Do práce to má nejvyšší šéf všech finančních úřadů Martin Janeček v zemi opravdu blízko. Stačí mu sejít pár schodů. Garsonka je totiž v pátém patře, přímo v budově Generálního finančního ředitelství nedaleko Václavského náměstí. Ubytování tam stojí 3000 měsíčně včetně poplatků. Takovou sumu ale Janeček neplatí. Radiožurnál to zjistil, když mapoval, jaké benefity pobírají vysoce postavení státní úředníci.

