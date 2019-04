Rekonstrukce ulice u Jermanové: exstarosta podepsal kontrakt za 18 milionů čtyři dny před volbami

Do voleb zbývaly čtyři dny, když tehdejší starosta Benešova Petr Hostek (ČSSD) podepsal kompletní rekonstrukci jedné z ulici na okraji města. Díky kontraktu za skoro 18 milionů korun budou mít její obyvatelé zbrusu novou silnici či chodníky osázené stromy. A opravy jsou už v běhu, příští týden začne druhá etapa. Nejde přitom o významnou dopravní tepnu. Má však jednoho vlivného obyvatele: žije v ní hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Původní zpráva Benešov 6:00 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Obraťte se na bývalého starostu nebo místostarostu, kteří materiál předkládali,“ doplnila pouze Jermanová. | Foto: koláž Český rozhlas | Zdroj: Dan Materna / MAFRA / Profimedia

Dvoupruhová silnice lemovaná místem k parkování. A nejen to. V jedné z ulic vedoucích k zimnímu stadionu na okraji Benešova se nově vybuduje také chodník či vjezdy na soukromé pozemky. Vymění se i osvětlení a položí nové kabelové vedení. Chybět nebude ani zeleň – vegetace se upraví v celém rozsahu ulice.

Vyplývá to ze smlouvy, kterou pár dní před říjnovými komunálními volbami za město podepsal Petr Hostek z ČSSD. Podle něj ovšem nejde o strategický projekt, jinak by podle svých slov kontrakt v období voleb nepodepsal.

„Patří k ulicím s nejhorším povrchem a havarijní kanalizací. Bylo v plánu rekonstruovat celou tuto část města, jak ‚dole, tak i nahoře‘,“ uvedl Hostek.

Jenže současné vedení města si stěžuje na nedostatek informací. Nynější radní za Piráty Daniel Netušil navíc řekl, že pochybnosti spojené s rekonstrukcí dané ulice na okraji Benešova jeho strana měla už dříve. Teď si proto vyžádá potřebné dokumenty.

„Budu se snažit dopátrat zadání k projektu, ten mi zatím není znám. Do té doby nechci podávat žádné obvinění, ale podezřelé nám to přišlo už před volbami,“ popsal Netušil.

Žádost občanů?

Ve vedení Benešova totiž tehdy seděla také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která v této ulici bydlí. Že by však rekonstrukci sama iniciovala, odmítla. „To, že se tato ulice opravuje kvůli mně, je totální nesmysl,“ napsala v textovce serveru iROZHLAS.cz.

O rekonstrukci ulice podle hejtmanky žádali tamní rezidenti. „Protože se opravoval vodovod a kanalizace. S žádostí se na úřad obrátili občané, kteří zde bydlí, já se o této žádosti dozvěděla až při projednávání na radě,“ zdůvodnila, proč padla volba zrovna na její bydliště.

Víc o zmíněné žádosti ovšem mluvit nechtěla. „Obraťte se na bývalého starostu nebo místostarostu, kteří materiál předkládali,“ doplnila pouze Jermanová. Exstarosta Hostek uvedl, že „stížnosti obyvatel na dlouhodobě neřešené problémy v ulici“ lze předložit na městském úřadě.

Hejtmanka nereagovala ani na dotaz, jestli se necítila ve střetu zájmů, když o tom radní hlasovali. Jako benešovská radní totiž musela o celé věci rozhodovat, pokud se ovšem třeba při hlasování nezdržela. Ani na to ale neodpověděla.

Bydliště středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) v Benešově prochází kompletní rekonstrukcí | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

Starší zápisy z jednání rady města jsou nadto neveřejné; město je na webu vyvěšuje až od loňského srpna. A ze zveřejněných usnesení informaci o tom, kdo jak hlasoval, vyčíst nelze. Z dokumentů vyplývá pouze to, že benešovští radní schválili loni v červnu firmu na opravu havárie kanalizace v dané ulici a o měsíc později i vítěze tendru na její kompletní rekonstrukci.

Havárie kanalizace v dané ulici řešilo město i v předchozích letech. Rekonstrukci ulice tak někdejší starosta Hostek brání. „S odstupem času nevím, jaká shoda byla s tehdejší opozicí, ale jako problém jsem to rozhodně nevnímal. Dnes se může jevit jako choulostivé, že zde bydlí hejtmanka, ale stejně tak v této ulici žije i pár vlivných lidí, například advokátů. Jako ‚úlitbu‘ to nevnímám ani dnes,“ doplnil.

Dědictví staré koalice

Podle piráta Netušila se však v posledních letech kompletní rekonstrukce jiná ulice v Benešově nedočkala. „Podobná ulice za tyhle peníze není. Samozřejmě, u nás se opravuje Tyršova ulice, ale ta má trochu jiný význam,“ popsal.

Tyršova ulice vedoucí od nádraží do centra Benešova je hlavní městská tepna, rekonstruuje se v několika etapách a opravy vyjdou na zhruba 57 milionů korun. Oproti tomu kritizovaná ulice leží na okraji města a z hlediska dopravy není významná.

„Když jsme nastoupili, smlouva byla už uzavřena, výběrové řízení dokončeno, takže my pokračujeme v tom, co bylo stavebně schváleno,“ brání se místostarosta pro investice Roman Tichovský (ODS).

Sám si stížnost některých lidí na stav dané ulice vybavuje. „Za nás tady byla stížnost, že chtějí v ulici vyměnit kostky za asfalt. Důvodem byl stav, protože byla hrbatá, a hluk, který z kostek je. To bylo někdy v roce 2010 nebo 2012. My jsme to vyřídili s tím, že ano, nejdřív se ale musí zrekonstruovat sítě,“ doplnil.

Nedostatek informací kritizuje také současný radní Luboš Balata z hnutí Starostové a nezávislí, který v minulém období seděl v opozici. „To, že tam bydlí paní hejtmanka, ještě neznamená, že se ta ulice nemůže opravovat. Samozřejmě, ale my jako bývalá opozice jsme přístup ke všem materiálům neměli, byla trochu skoupá na slovo,“ řekl.

Za nestandardní Balata považuje samotný tendr na opravu dané ulice. „Šlo to trochu narychlo. Bylo to zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení. Já si o tom můžu myslet, co chci, každé vedení radnice má jiné priority,“ doplnil radní.

Příští týden má odstartovat druhá etapa oprav, ulice má tak být do konce května částečně neprůjezdná.

Hejtmanka Jermanová nyní čelí kritice kvůli množství externích smluv, které Středočeský kraj uzavřel v roce 2017. Za služby typu „analýza hudebních festivalů“ nebo „poskytování zpětné vazby“ zaplatil kraj tehdy celkem pět milionů korun, jak upozornil server Seznam Zprávy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulé pondělí řekl, že by se hejtmanka k celé věci měla jasně postavit. Ta z mateřské dovolené podle Seznamu vzkázala, že jde o kampaň Miroslava Kalouska (TOP 09), který avizoval, že podá na hejtmanství kvůli kontraktům trestní oznámení.