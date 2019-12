V benešovské nemocnici začínají po kyberútoku fungovat další oddělení. V provozu už je i rentgen

Benešovská nemocnice obnovuje po útoku počítačovým virem z minulého týdne chod dalších oddělení. Umožnilo to zprovoznění rentgenů. Pacienty, kteří vyžadují náročnější zákroky, záchranná služba stále vozí do jiných nemocnic. Lidé by také měli počítat s delší čekací dobou, řekla ve čtvrtek Helena Frintová z krajského úřadu. Benešov 14:49 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oddělení následné péče nemocnice v Benešově. Provoz benešovské nemocnice ochromil počítačový kryptovirus, který v noci na 11. prosince 2019 napadl nemocniční počítačový systém. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Provoz krajské nemocnice ochromil v noci na středu minulého týdne kryptovirus, který napadl její počítačový systém. Zařízení, v němž je kolem 200 pacientů, od té doby funguje v omezeném režimu, na nápravě pracují IT specialisté. Po útoku virem nebylo možné spustit přístroje včetně počítačové sítě, plánované operace bylo třeba zrušit.

V úterý se podařilo obnovit provoz porodnice a v noci na čtvrtek začaly fungovat zobrazovací techniky, tedy RTG, CT a magnetická rezonance.

„Od 18 hodin by měla fungovat ambulance zejména u ORL, gynekologie, dětského oddělení a neurologie, tedy s výjimkou pacientů, kteří mají závažné krvácení do mozku anebo poruchy vědomí, ti budou dále odkázáni do jiných nemocnic nebo převáženi,“ řekla Radiožurnálu hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Benešovská nemocnice se zotavuje z kyberútoku, obnovila provoz porodnice Číst článek

Nemocnice začne ošetřovat i pacienty s úrazy hlavy a krku a běžnými chirurgickými potížemi. „Mnoho procesů bude i nadále realizováno v improvizované podobě, avšak nemocnice bude schopna se o pacienty postarat,“ uvedl ředitel nemocnice Roman Mrva.

Upozornil, že kvůli přechodu do normálního provozního režimu se mohou prodloužit čekací doby na ošetření. Náročné operační výkony pacientů se závažným traumatem a polytraumatem vyžadující následnou hospitalizaci na ARO nebo JIP budou zatím stále přesměrovávány do jiných zdravotnických zařízení.

Experti pokračují se spouštěním dalších částí počítačové sítě. V lednu a únoru má nemocnice provést všechny odložené plánované operace, například čekací lhůty na náhrady kolenních a kyčelních kloubů se v příštím roce nemají významně posouvat.

Kyberútok v benešovské nemocnici: podle policie nešlo o vydírání, oprava potrvá nejméně do pátku Číst článek

„Doufám tedy, že během těchto následujících dvou měsíců by mělo dojít k dorovnání stavu a pak bude běžet provoz nemocnice tak, jak jsme všichni zvyklí,“ dodala hejtmanka.

Policie případ vyšetřuje jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Hejtmanství už dříve uvedlo, že nešlo o cílený útok a nebylo požadováno výkupné.